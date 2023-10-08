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Єпископ Євстратій (Зоря) Митрополит Православної церкви України

Московський патріархат та мітки «русского міра»

glavcom.ua
Зображення імператора і його родини у вигляді ікони у Преображенскому кафедральному соборі Білої Церкви, яке знаходилося на найбільш почесному місці у центрі храму

Український патріотизм і «російська імперська ідея» поєднуватися не можуть

Мітка «русміра»

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  1. Портрет російського імператора Нікалая ІІ в оселі митрополита МП у Черкасах Феодосія Снєгірьова. Знайдено буквально зараз під час обшуку.
  2. Зображення імператора і його родини у вигляді ікони у Преображенскому кафедральному соборі Білої Церкви, яке знаходилося на найбільш почесному місці у центрі храму до початку липня 2023 р. (його прихильники МП забрали із собою).
  3. Портрети імператорі і його дружини, вміщені в одному з корпусів Печерської Лаври, знайдені комісією заповідника влітку 2023 р.

Наявність портретів/іконографічних зображень Нікалая/імператорської родини для мене - беззаперечний і неспростовний маркер «русскава міра», неоімперської путінсько-гундяївської ідеології.

Шанувати його – немає жодного ЗОБОВʼЯЗАННЯ, це – виключно вияв волі шанувальників. Вони ХОЧУТЬ шанувати.

І шанувати не особу Нікалая Раманава – дуже контраверсійної особи і з релігійної, і з історичної (навіть суто в межах російських дискурсів) точок зору.

Вони хочуть шанувати те, що він символізує – імперію.

Адже на момент страти більшовиками особисто Нікалай НЕ БУВ імператором, бо сам відрікся від обовʼязку, який обіцяв нести. Відрікся через власну безпорадність. Ані Карл англійській, ані Людовик французький, страчені внаслідок революцій, не зрікалися корони – Нікалай зрікся.

Тож коли його зображають у царських чи імперських регаліях, використовують портрети, зроблені в час правління – через це шанують не власне особу страченого більшовиками колишнього правителя, але імперію, яку він символізує.

Відтак ці зображення – мітка «русскава міра». Де їх видно – там немає і не може бути правдивого українського патріотизму. Бо це в принципі не може сполучатися: український патріотизм і «російська імперська ідея».

Слів про патріотизм може бути багато з боку МПвУ. Але отакі справи показують справжній настрій, який там досі шириться – настрій суму за росімперією та її сакралізації. Які є основою та фундаментом виправдання Путіним прагнення знищити Україну.

Джерело
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Теги: Московська церква в Україні релігія

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