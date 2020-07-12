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    Суспільство

    12 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Друга неділя липня - День рибалки в Україні - 12 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Друга неділя липня - День рибалки в Україні

    Сьогодні не рекомендується купатися у водоймах

    12 липня відзначаються такі свята:

    • День рибалки
    • День бортпровідника
    • День фотографа
    • День святих апостолів Петра і Павла

    Народні прикмети на 12 липня:

    • Ясна погода - весь рік буде хорошим.
    • Роса - до сонячного дня. Відсутність ранкової роси віщує дощ.
    • Дощ ллє - ще сорок днів буде негода.
    • Дощ на Петра - до мокрого сінокосу. Сіно буде жорстке, зате урожай непоганий: два дощу - хороший, три - багатий.

    Що не рекомендується робити 12 липня:

    • Працювати, особливо займатися важкою фізичною працею. Також не рекомендується в'язати, шити і вишивати.
    • Сваритися.
    • Купатися у водоймах.
    У кого іменини 12 липня?

    Іменини сьогодні святкують Григорій, Іона, Неофіт, Павло, Парфеній, Петро, Катерина, Вівентіол, Гермагор, Іван, Джон, Набір, Фелікс, Вероніка

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