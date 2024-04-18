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18 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
18 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 квітня Міжнародний день торта-піци
фото з відкритих джерел

18 квітня не рекомендується робити операції

18 квітня відзначається Міжнародний день торта-піци, День пам’яток історії та культури України та День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні. Віряни вшановують святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта.

Міжнародний день торта-піци

18 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Міжнародний день торта-піци (International Pizza Cake Day) – це веселе кулінарне й творче свято, яке вшановує винахідливий кулінарний витвір – торт-піцу. Цей день, що відзначається щорічно в третій четвер квітня, об’єднує любителів піци і шанувальників тортів. Концепція торта-піци може здатися сучасною, але її коріння сягає інтригуючої історії, пов’язаної з шеф-кухарем Франсуа Гундермо під час Італійської війни в епоху французького Відродження. Згідно з легендою, шеф-кухар Гундермо створив перший торт-піцу для весілля герцога Ангулемського з Франції та леді Мауріелло з Італії. Задуманий як традиційна італійська піца, в результаті вийшов торт, що нагадував піцу, який був зустрінутий зі схваленням і оголошений новою формою піци.

День пам’яток історії та культури України

18 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

День пам’яток історії та культури України – це щорічна подія, яка має важливе значення для збереження та вшанування багатої культурної та історичної спадщини країни. Цей день, встановлений Указом Президента України № 1062/99 від 23 серпня 1999 року, запрошує замислитися над численними пам’ятками, які розповідають про славне минуле та яскраву культуру України.

Ця ініціатива була підтримана науковцями, архітекторами, реставраторами та державними органами, що опікуються збереженням пам’яток історії та культури. 

День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні

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Щорічно 18 квітня Україна відзначає важливу подію – День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні. Адже цього дня у 1918 році завдяки Маріїнській громаді сестер милосердя у Києві відбувся перший з’їзд товариства. Товариство Червоного Хреста являє собою гуманітарну добровільну громадську організацію, мета якої – допомога людям, а саме захист здоров’я та життя, сприяння полегшенню мук.

Яке сьогодні релігійне свято

18 квітня в церковному календарі – День святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта. Це свято є дуже важливим для християн, особливо для православних, оскільки преподобний Іоанн став символом віри, мужності та самопожертви в боротьбі за свої переконання. У статті описано життєвий шлях преподобного Іоанна, його вчителя Григорія Декаполіта та їхню боротьбу за православ’я. Також згадується про те, як преподобний Йосип Піснописець переніс мощі святих Григорія та Іоанна до церкви в ім’я святителя Миколи Чудотворця, яка стала місцем паломництва для багатьох християн. Стаття підкреслює значення цього свята як символу боротьби за віру та самопожертви в захисті своїх переконань.

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Що не можна робити цього дня

  • Сьогодні ні в якому разі не можна в будинку лаятися і кричати.
  • Не рекомендується робити операції, особливо пов'язані із зовнішністю.
  • Заборонено цієї неділі витрачати великі суми на спонтанні покупки.

Народні прикмети

  • Якщо вже з'явилися жуки-сонечка, то більше холодів не буде.
  • На березі повністю розпустилося листя – пора садити картоплю.
  • Якщо з берези тече багато соку, то літо буде дощовим.
  • Вдень жарко, а вночі холодно – до ясної і сонячній погоді. 
  • Веселка в цей день віщує сухе і спекотне літо.

Пам’ятні події 18 квітня

  • 1506 – почалось будівництва собору святого Петра в Римі.
  • 1521 – Мартін Лютер постав перед судом Вормського Рейхстагу.
  • 1648 – Богдан Хмельницький прибув у Запорізьку Січ із закликом до антипольського повстання.
  • 1846 – американець Роял Гаус запатентував телеграфний апарат.
  • 1906 – американське місто Сан-Франциско зазнало значних пошкоджень через землетрус. Зруйновано 28 тис. будівель, загинуло 700 осіб.
  • 1909 – Ватикан канонізував Жанну д'Арк.
  • 1921 – перша пошукова нафтова свердловина фірми на Дашавському газовому родовищі дала газ з глибини 395 м. Цей день вважається днем народження газової промисловості України.
  • 1934 – у містечку Форт-Ворт (Техас, США) відкрили першу автоматичну пральню.
  • 1942 – американська авіація здійснила перше бомбардування території Японії.
  • 1949 – Ірландія вийшла з Британської Співдружності, проголошена Республіка Ірландія.
  • 1961 – у Києві відбулася демонстрація вірян проти закриття Андріївської церкви.
  • 1956 – американська акторка Грейс Келлі вийшла заміж за князя Монако Реньє III.
  • 1980 – Велика Британія визнала незалежність Зімбабве.
  • 1995 – Київська міська рада ухвалила рішення про повернення давнього герба міста Києва із зображенням Архангела Михаїла.
  • 2018 – король Свазіленду Мсваті III оголосив про те, що країна змінить назву на Есватині.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Антон, Василь, Віктор, Юхим, Іван, Кузьма, Тамара, Фелікс, Ян.

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Теги: свято свята традиції

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