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Патріарх Кирило вимагає доступу до жіночих консультацій (відео)

Катерина Іванова
glavcom.ua
Патріарх Кирило вимагає доступу до жіночих консультацій (відео)
За його словами, сьогодні гостро стоїть питання про збереження російського народу
фото з відкритих джерел

Патріарх закликав священиків бути «наполегливими» на консультаціях з жінками перед абортами

Патріарх РПЦ Володимир Гундяєв, більш відомий як Кирило, пообіцяв зайнятися питанням абортів «на вищому рівні», якщо медичні установи відмовлятимуть у присутності священнослужителів на жіночих консультаціях. Про це він повідомив на перших зборах духовенства Московської митрополії.

За словами Кирила, сьогодні гостро стоїть питання про збереження російського народу. Він вважає, що значна кількість абортів та розлучень викликає велике занепокоєння.

«В обох випадках визначальними є не соціально-економічні чинники, як нас намагаються переконати, а особистісна незрілість людей, відсутність у них духовної опори та моральної позиції. Ми знаємо, як іноді у дуже скромних матеріальних умовах живуть багатодітні сім'ї, але жодних криз при цьому не мають», – пояснює патріарх.

Гундяєв вважає, що необхідно посилити роботу щодо запобігання абортам і це «не повинно бути 25-м пунктом порядку денного». Він висловив пропозицію, щоб перед консультацією, куди жінка приходить за останньою порадою від лікаря, був присутній священик.

При цьому патріарх підкреслив, що йому відомі випадки, коли гінекологи відмовляють священикам, оскільки, на його думку, зацікавлені у проведенні абортів з комерційної точки зору.

Раніше повідомлляося, що у перший рік великої війни кількість операцій зі стерилізації жінок у Росії побила рекорд.

Також російські демографи пропонують вигнати росіян із великих міст, щоб збільшити народжуваність. Росіян з мегаполісів пропонують повернути до «традиційних цінностей».

Стало відомо, що Росія стрімко падає у демографічну яму. Відносний рівень народжуваності став мінімальним із 2001 року.

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Теги: церква РПЦ аборт жінка патріарх Кирил

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