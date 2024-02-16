«Сюрприз» від Євросоюзу. Заборону Московської церкви можуть скасувати?

Чому Україна так довго вирішує, що робити з церквою ворожої держави? У монобільшості знайшли пояснення

Затримка із ухваленням закону про заборону Московської церкви у другому читанні пов'язана з тим, що робота над документом вимагає особливої ретельності. Якщо під час другого читання нашпигувати майбутній закон суперечливими нормами, то в результаті Єврокомісія може змусити вже прийнятий закон взагалі скасувати. Таке пояснення дав глава парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політик, народний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв.

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За словами політика, перевірка законодавства Єврокомісією є обов’язковою в процесі входження країни-кандидата до ЄС. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» Про це «Проблема Онуфрія. Головні дилеми».

Водночас член гуманітарного комітету Микола Княжицький, представник фракції «Європейська солідарність» вважає, що всі посилання на скринінг Євросоюзу – це відмовки влади через небажання припиняти діяльність Московської церкви по-справжньому: «Жодного критичного слова від європейців про це взагалі ніде і ніколи не було. А нинішній законопроєкт поданий в абсолютно беззубій формі, у якій він би взагалі не працював та ще й накликав би на нас міжнародну критику. От він якраз би скринінгу й не пройшов».

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Нагадаємо, Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ.

Як повідомлялося, перед другим читанням тривають палкі дискусії навколо розробки механізму заборони Московської церкви. Депутати пропонують посилити фінальну версію законопроєкту: запровадити набагато швидшу процедуру заборони або ж спрощення переходу від УПЦ до ПЦУ. Але всі ці розбіжності ще мають пройти сито обговорень.

За інформацією «Главкома», Володимир Зеленський дав чергове доручення голові Верховної Ради не затягувати з остаточним вирішенням «церковного питання».

Раніше повідомлялось, що психологиня знайшла несподіване пояснення, чому деякі українці досі ходять до церков УПЦ МП.