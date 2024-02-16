Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Сюрприз» від Євросоюзу. Заборону Московської церкви можуть скасувати?

Христина Петренко
glavcom.ua
«Сюрприз» від Євросоюзу. Заборону Московської церкви можуть скасувати?
Навколо механізму заборони московської церкви очікуються палкі дискусії
фото ілюстративне

Чому Україна так довго вирішує, що робити з церквою ворожої держави? У монобільшості знайшли пояснення

Затримка із ухваленням закону про заборону Московської церкви у другому читанні пов'язана з тим, що робота над документом вимагає особливої ретельності. Якщо під час другого читання нашпигувати майбутній закон суперечливими нормами, то в результаті Єврокомісія може змусити вже прийнятий закон взагалі скасувати. Таке пояснення дав глава парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політик, народний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв.

За словами політика, перевірка законодавства Єврокомісією є обов’язковою в процесі входження країни-кандидата до ЄС.  Про це йдеться у матеріалі «Главкома» Про це «Проблема Онуфрія. Головні дилеми». 

Водночас член гуманітарного комітету Микола Княжицький, представник фракції «Європейська солідарність» вважає, що всі посилання на скринінг Євросоюзу – це відмовки влади через небажання припиняти діяльність Московської церкви по-справжньому: «Жодного критичного слова від європейців про це взагалі ніде і ніколи не було. А нинішній законопроєкт поданий в абсолютно беззубій формі, у якій він би взагалі не працював та ще й накликав би на нас міжнародну критику. От він якраз би скринінгу й не пройшов».

Нагадаємо, Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ.

Як повідомлялося, перед другим читанням тривають палкі дискусії навколо розробки механізму заборони Московської церкви. Депутати пропонують посилити фінальну версію законопроєкту: запровадити набагато швидшу процедуру заборони або ж спрощення переходу від УПЦ до ПЦУ. Але всі ці розбіжності ще мають пройти сито обговорень.

За інформацією «Главкома», Володимир Зеленський дав чергове доручення голові Верховної Ради не затягувати з остаточним вирішенням «церковного питання».

Раніше повідомлялось, що психологиня знайшла несподіване пояснення, чому деякі українці досі ходять до церков УПЦ МП.

Читайте також: Проблема Онуфрія. Головні дилеми
Теги: Микола Княжицький Єврокомісія закон томос Епіфаній Микита Потураєв

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рада розблокувала підписання законопроєкту про легалізацію медичного канабісу
Рада розблокувала підписання законопроєкту про легалізацію медичного канабісу
16 сiчня, 23:30
У грудні Орбан заблокував чотирирічний пакет фінансування України на суму 50 млрд євро
Посол в ЄС назвав варіанти обходу вето Угорщини на €50 млрд для України
19 сiчня, 02:30
Президент Зеленський визначив законопроєкт про множинне громадянство невідкладним
Зеленський вніс до Ради закон про множинне громадянство
22 сiчня, 19:21
Епіфаній заявив, що шлях Філарета не прийняли і не приймуть ані повнота Церкви, ані українське суспільство (фото зі святкування 90-ліття патріарха у 2019 році)
«Неокомсомольці у рясах». Мережа збурена «вітанням» Епіфанія патріарху Філарету
24 сiчня, 12:03
Дмитру Овсяннікову висунуто обвинувачення в порушенні санкцій і відмиванні грошей
У Британії затримано колишнього «губернатора» Севастополя – ЗМІ
31 сiчня, 22:50
Мережко: «Головна перешкода для сприйняття множинного громадянства – радянська ментальність»
Соратник Зеленського пояснив, кому саме хочуть надавати множинне громадянство
24 сiчня, 15:25
Митрополит Епіфаній одним з перших розвивав ідею автокефалії
Епіфаній – 45. Шлях предстоятеля Ювілей
3 лютого, 09:00
Уранці 7 лютого в Харкові пролунала серія вибухів
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
7 лютого, 06:45
Скам’янілості було скеровано до Національного науково-природничого музею НАН України для проведення експертизи
Митники виявили в посилці рештки давніх істот, яким 400 мільйонів років (фото)
14 лютого, 10:24

Суспільство

«Сюрприз» від Євросоюзу. Заборону Московської церкви можуть скасувати?
«Сюрприз» від Євросоюзу. Заборону Московської церкви можуть скасувати?
День єднання: історія молодого свята, привітання та листівки
День єднання: історія молодого свята, привітання та листівки
Революція гідності, АТО, Верховна Рада та велика війна. Згадаймо депутата Олександра Марченка
Революція гідності, АТО, Верховна Рада та велика війна. Згадаймо депутата Олександра Марченка
Заборона Московської церкви. Які зміни депутати готують до законопроєкту перед другим читанням
Заборона Московської церкви. Які зміни депутати готують до законопроєкту перед другим читанням
Військкомат надіслав повістку «азовцю», який 21 місяць перебуває в полоні (фото)
Військкомат надіслав повістку «азовцю», який 21 місяць перебуває в полоні (фото)
Стало відомо, скільки в Україні пар одружилися у День святого Валентина
Стало відомо, скільки в Україні пар одружилися у День святого Валентина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
ЗСУ виходять із Авдіївки? Третя штурмова повідомила про ситуацію
16K
Пекло в Авдіївці. Усе, що наразі відомо та що говорять захисники
15K
Українські воїни, ймовірно, виходять із Авдіївки – BBC
15K
Одне з міст Німеччини почало видавати біженцям спеціальні картки: подробиці
14K
Конгрес США обговорює щонайменше два варіанти для схвалення допомоги Україні
11K
Фото дня: вирва від російської ракети у лісі біля Бучі

Новини

Туман, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 16 лютого
Сьогодні, 05:51
День військового журналіста в Україні. Які свята відзначаємо 16 лютого
Сьогодні, 00:00
Окупанти посилили обстріли енергооб’єктів Дніпропетровщини – «Укренерго»
Вчора, 17:26
Найбільша приватна підтримка України під час війни. SCM Ахметова оприлюднив звіт за два роки
Вчора, 11:28
Кабмін просить НБУ дозволити продаж валюти українським компаніям для розрахунків із західними кредиторами
Вчора, 09:40
Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 15 лютого
Вчора, 05:58

Прес-релізи

НАОНІ оркестра запрошує на дивовижне музичне шоу «Кіносимфонія»
НАОНІ оркестра запрошує на дивовижне музичне шоу «Кіносимфонія»
15 лютого, 16:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua