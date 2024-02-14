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Прокуратура через суд хоче повернути державі землі під Успенським собором у Каневі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прокуратура через суд хоче повернути державі землі під Успенським собором у Каневі
Собор збудований 1144 року, у ньому служили панахиду за Тарасом Шевченком
фото з відкритих джерел

На земельній ділянці, площею майже 4200 м2, розташований Успенський собор XII ст., який був визнаний пам’яткою археології республіканського значення

На Черкащині прокурори через суд хочуть повернути у власність держави території, на яких розташований Успенський Собор. Про це повідомляє пресслужба Черкаської обласної прокуратури.

«Прокурори Смілянської окружної прокуратури скерували до суду позов в інтересах держави в особі Черкаської обласної військової адміністрації до Канівської міської ради та Київської митрополії Української православної церкви про усунення перешкод у праві користування та розпорядження земельною ділянкою історико-культурного призначення», – резюмували у відомстві.
Правоохоронці пояснили, що на цій земельній ділянці, площею майже 4200 м2, розташований Успенський собор XII ст., який був визнаний пам’яткою археології республіканського значення та був занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Проте Смілянською окружною прокуратурою встановлено факт порушення вимог чинного законодавства під час передачі у постійне користування Київській митрополії УПЦ земельної ділянки державної власності історико-культурного призначення.

Зокрема, змінено цільове призначення земельної ділянки з історико-культурного на землі громадського призначення. «Прокурори наполягатимуть визнати незаконним та скасувати рішення Канівської міської ради, а також визнати недійсним державний акт на право постійного користування земельною ділянкою та скасувати державну реєстрацію цієї земельної ділянки», –-підкреслили в прокуратурі.

У 2009 році уряд заніс Успенський собор до Державного реєстру нерухомих памʼяток України як памʼятку археології національного значення.

Проте всупереч вимогам закону, який не дозволяє передавати памʼятки археології у власність будь-якої форми, крім державної, собор передали УПЦ МП.

Також повідомлялося,  що прокуратура звернулася до суду, щоб повернути у власність держави Успенський собор у Каневі на Черкащині. Наразі він належить УПЦ МП. 

Нагадаємо, Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору, укладеного між монастирем Української православної церкви Московського патріархату та заповідником «Києво-Печерська лавра».

Теги: Черкащина собор Московська церква в Україні церква

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