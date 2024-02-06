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Митрополит Євстратій (Зоря) Митрополит Православної церкви України

Як створюється пропаганда Московського патріархата

glavcom.ua
У інфопростір вкинуто думку, що «хтось побив за чистоту православʼя» представника Моспатріархату
фото: скріншот з публікації

Прихильникам МП потрібна «мобілізація» істерії проти ПЦУ

У ніч на вчора у мережі раптом почали поширювати фото відомого пропагандиста русміра Лонгіна Жара, митрополита у Моспатріархаті з Буковини.

Спочатку ставлять фото із підписом «Це є ціна чистоти православної віри» – українською та румунською мовами. Без жодних пояснень, «коли» та «що».

Мета очевидна – викликати інформаційну хвилю у середовищі прихильників МП з наданням їм самим можливості «додумати деталі».

За дві-три години після цього сторінка монастиря, яка поширила ці фото, повідомляє, вже російською та румунською, що «скоро митрополит Лонгін прокоментує».

Скоро – це ще приблизно вісім годин. Після яких зʼявляється «коментар». Що нібито хтось постукав у його двері, він відкрив, «отримав удар». І те, що можна бачити на фото – наслідок.

Але сталося це все за словами з коментаря 22 січня! Тобто понад 2 тижні тому.

Цікаво, що у пабліках прихильників МП розійшлася дещо відмінна офіційна інформація – і на мою думку значно більш правдива. Що Лонгін просто впав у себе вдома і це наслідок падіння. Що так буває, особливо зі старшими людьми – може підтвердити будь-який спеціаліст.

Оновлено.

6 фото
На весь екран

Після появи коментарів з Банчен з «Центру інформації УПЦ» спростування швидко зникло. Що теж є вельми красномовним.

Чому ж чекали аж два тижні, щоби поширити цю інформацію, та ще й у такий дивний спосіб – нагнітаючи істерію, ніби щось відбувалося «прям зараз»?

Моя версія – рішення Синоду ПЦУ про обʼєднання єпархій на Буковині, обрання нового єпископа та оголошений візит Митрополита Епіфанія у Чернівці на його представлення.

Прихильникам МП потрібна «мобілізація» істерії проти ПЦУ, і при чому конкретно на Буковині. Факти при цьому – не важливі. У простір вкинуте фото Лонгіна із синцями на очах і думку, що «хтось його побив за чистоту православʼя». Все решта – піде на рівні чуток і домислів.

Як це не раз вже робилося мп-пропагандою. Коли побутові злочини чи навіть дії самих прихильників МП ними оголошувалися «нападами розкольників» та «гоніннями».

Бажаю Лонгіну Жару одужання. І не лише тілесного. Але найперше – духовного, від московського лукавства.

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Теги: росія церква пропаганда Московська церква в Україні

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