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РФ вдарила по собору в центрі Херсона

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ вдарила по собору в центрі Херсона
Фасад, вікна та вхідні двері собору пошкоджені
фото: пресслужба Херсонської ОВА

Постраждалих серед цивільних немає

Російські окупанти 4 лютого обстріляли собор у центрі Херсона. Наслідки удару оприлюднила пресслужба ОВА.

По собору росіяни вдарили 4 лютого після обіду. Будівлю пошкоджено, а саме: фасад, вікна та вхідні двері.

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Постраждалих серед цивільних немає.

Триває 712-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 43 авіаційних удари, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: окупанти церква обстріл ворог собор росіяни

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