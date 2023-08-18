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США продовжили тимчасовий захист для українських біженців

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
США продовжили тимчасовий захист для українських біженців
США внесли інші зміни, які дозволять іншим громадянам України подати заявку на отримання статусу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Термін дії статусу тимчасового перебування для українців у США продовжено до 19 квітня 2025 року

У п'ятницю, 18 серпня, Сполучені Штати Америки продовжили дію тимчасового захисту для українських біженців на 18 місяців – до 19 квітня 2025 року. Про це повідомляє міністерство національної безпеки США.

«Військове вторгнення Росії в Україну, що триває, та спричинена ним гуманітарна криза вимагають від Сполучених Штатів продовжувати надавати безпеку та захист українцям, які, можливо, не зможуть повернутися до своєї країни», – заявив міністр національної безпеки США Алехандро Майоркас.

Також програму розширять, дозволивши подаватись на тимчасовий захист українцям, які проживали у США станом на 16 серпня 2023 року.

Крім того, студенти з України, які навчаються в США і перебувають в країні за візою F-1, зможуть подати запит на дозвіл на роботу та зменшити навантаження, не втрачаючи візу на час дії тимчасового захисту.

Наразі тимчасовим захистом у США користуються приблизно 26 тис. українців, а ще 166,7 тис. можуть мати право на отримання такого статусу.

Нагадаємо, що українцям стане складніше потрапити в США. Зараз країна стає більш вимогливою щодо  процедур та перевірки українців, які бажають поїхати до США. Якщо після початку війни приймали буквально всіх, то останнім часом процедури перевірок посилилися.

Теги: США біженці Україна

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