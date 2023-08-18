США продовжили тимчасовий захист для українських біженців

США внесли інші зміни, які дозволять іншим громадянам України подати заявку на отримання статусу

Термін дії статусу тимчасового перебування для українців у США продовжено до 19 квітня 2025 року

У п'ятницю, 18 серпня, Сполучені Штати Америки продовжили дію тимчасового захисту для українських біженців на 18 місяців – до 19 квітня 2025 року. Про це повідомляє міністерство національної безпеки США.

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«Військове вторгнення Росії в Україну, що триває, та спричинена ним гуманітарна криза вимагають від Сполучених Штатів продовжувати надавати безпеку та захист українцям, які, можливо, не зможуть повернутися до своєї країни», – заявив міністр національної безпеки США Алехандро Майоркас.

Також програму розширять, дозволивши подаватись на тимчасовий захист українцям, які проживали у США станом на 16 серпня 2023 року.

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Крім того, студенти з України, які навчаються в США і перебувають в країні за візою F-1, зможуть подати запит на дозвіл на роботу та зменшити навантаження, не втрачаючи візу на час дії тимчасового захисту.

Наразі тимчасовим захистом у США користуються приблизно 26 тис. українців, а ще 166,7 тис. можуть мати право на отримання такого статусу.

Нагадаємо, що українцям стане складніше потрапити в США. Зараз країна стає більш вимогливою щодо процедур та перевірки українців, які бажають поїхати до США. Якщо після початку війни приймали буквально всіх, то останнім часом процедури перевірок посилилися.