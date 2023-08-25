П'ята за вечір повітряна тривога тривала пів години

В Україні оголошувалася п'ята масштабна повітряна тривога за день

Окупанти підіймали МіГ-31К

По усій території України оголошувалася повітряна тривога через зліт російського винищувача МіГ-31К. Про це попереджали Повітряні сили Збройних сил України.

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Тривога тривала приблизно з 22:25 до 22:55. Ракетна небезпека фіксувалася по всій території України. Також повідомлялося про атаку «Шахедів» на Харків із різних напрямків.

Зазначимо, що це вже п'ята масштабна повітряна тривога в Україні за цей вечір.

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Карта повітряних тривог мала такий вигляд:

Нагадаємо, що попередня масштабна повітряна тривога тривала менше 15 хвилин і закінчилася о 21:51.

Перша повітряна тривога сьогодні закінчилась о 17:37, друга о 18:44, третя – о 20:35.

До слова, триває 548-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби ворог завдав два ракетні та 39 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних сил сьогодні знищено дві крилаті ракети «Калібр» та ударний БпЛА Shahed-136/131. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.