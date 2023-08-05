Саміт в Саудівській Аравії: Німеччина підтвердила свою участь

Німеччину представлятиме радник із зовнішньої політики канцлера Олафа Шольца Йєнс Плетнер

Представник Німеччини, радник канцлера Олафа Шольца по зовнішній політиці Йєнс Плетнер, підтвердив участь Німеччини у мирному саміті в Саудівській Аравії. Про це повідомляє FAZ.

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Зустріч запланована на рівні радників із національної безпеки. Плетнер поїде до Джідди, що знаходиться в Саудівській Аравії, за дорученням федерального уряду.

Головною метою зустрічі буде консолідація мирного плану України з іншими мирними планами, такими як плани Китаю, Африки та Бразилії.

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Раніше повідомлялося, що делегація Китаю прибуде у Джидді (Саудівська Аравія), для участі у мирному саміті щодо України.

Як повідомлялося, Саудівська Аравія розглядає глобальне зібрання в Джидді цими вихідними як шанс заявити про себе як про мирного посередника у війні в Україні. Зокрема Саудівська Аравія проінформує Росію про підсумки переговорів щодо України, адже країну-агресора на саміт не запросили.

Мета саміту полягає в тому, щоб зібрати країни «глобального півдня», такі як Індія, Бразилія та Південна Африка, а також країни Європейського Союзу, і Сполучені Штати та Канаду, щоб об’єднати зусилля навколо України для досягнення мирного плану. Зустріч у Джидді на цих вихідних – продовження подібної зустрічі в Копенгагені в червні.

Як відомо, завданням української делегації на саміті в Саудівській Аравії є об'єднання світового співтовариства навколо України та обговорення «формули миру», яка має потенціал допомогти припинити війну і відновити світовий лад.