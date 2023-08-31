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Новий церковний календар на вересень. Які релігійні свята відзначатимуть українці

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Новий церковний календар на вересень. Які релігійні свята відзначатимуть українці
фото з відкритих джерел

Через перехід ПЦУ на новий календар змінилися дати важливих церковних свят

З 1 вересня Православна церква України переходить на новий церковний календар. Це означає, що всі неперехідні свята відзначатимемо за новоюліанським стилем – на 13 днів раніше. На перший місяць осені припадає кілька важливих дат. Коли і які церковні свята у вересні 2023 року святкуватимуть українці читайте у матеріалі «Главкома».

Перелік свят у церковному календарі на вересень 2023 року:

Дата

Православне свято

1 вересня

Церковне новоліття; День преподобного Симеона Стовпника і матері його Марфи Каппадокійської; мучениць 40 дів постниць і священномученика Аммуна Іраклійського
2 вересня День мучеників Маманта, батька його Феодота і матері мучениці Руфіни; преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських

3 вересня

День преподобного Феоктиста Палестинського; священномучеників Анфіма, єпископа Нікомидійського
4 вересня День ікони Божої Матері «Неопалима Купина»; День священномученика Вавили, єпископа Великої Антіохії, і з ним трьох отроків: мучеників Урвана, Прилідіана, Епполонія і матері їх Христодули; День пророка Мойсея Боговидця

5 вересня

День пророка Захарії і праведної Єлисавети

6 вересня

День мучеників Євдоксія, Зінона і Макарія; спогад дива Архистратига Михаїла
7 вересня День мученика Созонта Помпеольського

8 вересня

Різдво Пресвятої Богородиці

9 вересня

День мученика Северіана Севастійського; День праведних Богоотців Іоакима і Анни

10 вересня

День мучениць Мінодори, Митродори і Німфодори

11 вересня

День преподобного Силуана Афонського; преподобної Феодори Олександрійської Молодшої
12 вересня День священномученика Автонома Італійського, єпископа

13 вересня

День священномученика Корнилія Сотника, єпископа

14 вересня

Воздвиження Хреста Господнього; преставлення святителя Іоанна Златоуста

15 вересня

День великомученика Микити Готфського

16 вересня

День великомучениці Євфимії Всехвальної

17 вересня

День мучениць Віри, Надії, Любові і матері їхньої Софії

18 вересня

День преподобного Євменія, єпископа
19 вересня День благовірного великого князя Ігоря Чернігівського й Київського; мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта

20 вересня

День мучеників і сповідників Михайла, князя Чернігівського, і боярина його Феодора; великомучеників Євстафія Плакіди, дружини його Феопістії і чад їхніх Агапія і Феопіста

21 вересня

День  апостола від 70-ти Кодрата

22 вересня

День пророка Іони

23 вересня

День зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна

24 вересня

День первомучениці рівноапостольної Текли
25 вересня День преподобної Єфросинії Олександрійської

26 вересня

День преставлення апостола і євангеліста Іоанна Богослова

27 вересня

День апостолів від 70-ти Марка, Аристарха і Зіни; мученика Каллістрата і дружини його, Гімнасія та інших
28 вересня День преподобного Харитона Сповідника
29 вересня День преподобного Киріака Відлюдника

30 вересня

День святителя Михаїла, першого митрополита Київського; священномученика Григорія єпископа, просвітителя Великої Вірменії

Нагадаємо, що у зв'язку із переходом на новий юліанський календар свято Усікновення глави Іоана Хрестителя цього року буде святкуватися 30 серпня, а не 11 вересня, як раніше. Це рішення було прийняте Священним Синодом в рамках реалізації календарної реформи. Починаючи з 2024 року, святкування Усікновення глави Івана Предтечі буде припадати на 29 серпня. 

Раніше Помісний Собор Православної Церкви України ухвалив остаточне рішення про перехід на новоюліанський календар. Відповідне рішення підтримали 156 делегатів зі 161 присутнього.

Теги: церква свята релігія православна церква

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