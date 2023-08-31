Новий церковний календар на вересень. Які релігійні свята відзначатимуть українці

Через перехід ПЦУ на новий календар змінилися дати важливих церковних свят

З 1 вересня Православна церква України переходить на новий церковний календар. Це означає, що всі неперехідні свята відзначатимемо за новоюліанським стилем – на 13 днів раніше. На перший місяць осені припадає кілька важливих дат. Коли і які церковні свята у вересні 2023 року святкуватимуть українці читайте у матеріалі «Главкома».

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Перелік свят у церковному календарі на вересень 2023 року:

Дата Православне свято 1 вересня Церковне новоліття; День преподобного Симеона Стовпника і матері його Марфи Каппадокійської; мучениць 40 дів постниць і священномученика Аммуна Іраклійського Будь ласка, читайте текст після реклами 2 вересня День мучеників Маманта, батька його Феодота і матері мучениці Руфіни; преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських 3 вересня День преподобного Феоктиста Палестинського; священномучеників Анфіма, єпископа Нікомидійського 4 вересня День ікони Божої Матері «Неопалима Купина»; День священномученика Вавили, єпископа Великої Антіохії, і з ним трьох отроків: мучеників Урвана, Прилідіана, Епполонія і матері їх Христодули; День пророка Мойсея Боговидця 5 вересня День пророка Захарії і праведної Єлисавети Будь ласка, читайте текст після реклами 6 вересня День мучеників Євдоксія, Зінона і Макарія; спогад дива Архистратига Михаїла 7 вересня День мученика Созонта Помпеольського 8 вересня Різдво Пресвятої Богородиці 9 вересня День мученика Северіана Севастійського; День праведних Богоотців Іоакима і Анни 10 вересня Будь ласка, читайте текст після реклами День мучениць Мінодори, Митродори і Німфодори 11 вересня День преподобного Силуана Афонського; преподобної Феодори Олександрійської Молодшої 12 вересня День священномученика Автонома Італійського, єпископа 13 вересня День священномученика Корнилія Сотника, єпископа 14 вересня Воздвиження Хреста Господнього; преставлення святителя Іоанна Златоуста 15 вересня День великомученика Микити Готфського 16 вересня Будь ласка, читайте текст після реклами День великомучениці Євфимії Всехвальної 17 вересня День мучениць Віри, Надії, Любові і матері їхньої Софії 18 вересня День преподобного Євменія, єпископа 19 вересня День благовірного великого князя Ігоря Чернігівського й Київського; мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта 20 вересня День мучеників і сповідників Михайла, князя Чернігівського, і боярина його Феодора; великомучеників Євстафія Плакіди, дружини його Феопістії і чад їхніх Агапія і Феопіста 21 вересня День апостола від 70-ти Кодрата 22 вересня День пророка Іони 23 вересня Будь ласка, читайте текст після реклами День зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна 24 вересня День первомучениці рівноапостольної Текли 25 вересня День преподобної Єфросинії Олександрійської 26 вересня День преставлення апостола і євангеліста Іоанна Богослова 27 вересня День апостолів від 70-ти Марка, Аристарха і Зіни; мученика Каллістрата і дружини його, Гімнасія та інших 28 вересня День преподобного Харитона Сповідника 29 вересня День преподобного Киріака Відлюдника 30 вересня День святителя Михаїла, першого митрополита Київського; священномученика Григорія єпископа, просвітителя Великої Вірменії

Нагадаємо, що у зв'язку із переходом на новий юліанський календар свято Усікновення глави Іоана Хрестителя цього року буде святкуватися 30 серпня, а не 11 вересня, як раніше. Це рішення було прийняте Священним Синодом в рамках реалізації календарної реформи. Починаючи з 2024 року, святкування Усікновення глави Івана Предтечі буде припадати на 29 серпня.

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Раніше Помісний Собор Православної Церкви України ухвалив остаточне рішення про перехід на новоюліанський календар. Відповідне рішення підтримали 156 делегатів зі 161 присутнього.