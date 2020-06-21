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    Думки вголос

    Сьогодні згадайте ті особливі моменти життя, які пов’язують вас із татами

    • Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

      Предстоятель православної церкви України

    • Розсилка
    Сьогодні згадайте ті особливі моменти життя, які пов’язують вас із татами

    Постать батька важлива у житті кожної людини

    Покликання батьківства – це велике щастя і велика відповідальність, адже з моменту народження дитини чоловік розпочинає особливе служіння у своєму житті, пов’язане із постійним піклуванням і любов’ю, стає захисником і прикладом для наслідування. Сьогодні, у День батька, щиро вітаю усіх чоловіків, які з гідністю підтримують і оберігають життя дітей, ввірене їм Господом.

    Постать батька, його справедливі настанови, терпеливість і захист важливі у житті кожної людини. Не бійтеся говорити своїм синам і донькам про те, як ви їх любите – адже з джерела вашої любові дитина пізнає радість і сенс життя. Завдяки вам у її серці народжується відчуття того, яким прекрасним і довершеним Бог створив цей світ. Виховуйте в собі внутрішню свободу і мужність, рівновагу і послідовність, адже своїм особистим прикладом ви наставляєте синів і дочок на життєвий шлях. Будьте поряд і даруйте дітям свій час і увагу, служачи своїй родині, наслідуючи приклад істинного служіння Господа Ісуса Христа.

    Сьогодні згадайте ті особливі моменти вашого життя, які пов’язують вас із татами. На жаль, не кожна людина отримала батьківське піклування і захист, але для кожної відкрите пізнання любові та всепрощення нашого Небесного Отця. Помоліться сьогодні за ваших батьків та тих, хто великодушно взяв на себе цю місію і допомагав вам знайти власний шлях у цьому складному житті. Нехай Господь обдаровує їх міцним здоров’ям і благословляє їхню працю. Молімося й за батьків, які вже не з нами, адже наша пам’ять і любов такі необхідні їхнім душам. Нехай слова щирої молитви підтримують і тих батьків, які знаходяться далеко від своїх сімей, але чекають на возз’єднання з рідними.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    чоловік батьки піклування
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