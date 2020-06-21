На Донеччині затримали п’яного чоловіка, який розгулював з гранатою по вулиці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Донеччині затримали п’яного чоловіка, який розгулював з гранатою по вулиці

Чоловіку загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років

У місті Українськ Донецької області затримали п’яного чоловіка, який розгулював по вулиці з гранатою.

Про це повідомили у поліції області.

Увечері 19 червня до чергової частини поліції звернулася 34-річна жінка з проханням захистити її від співмешканця. На виклик виїхала слідчо-оперативна група поліції, однак чоловіка вдома вони не застали.

Заявниця розповіла правоохоронцям, що у неї виникла сварка зі сп’янілим чоловіком, а потім він пішов з дому, прихопивши з собою гранату.

Вже за 20 хвилин на одній з вулиць правоохоронці виявили розшукуваного, який справді мав при собі гранату РГД-5. На запитання звідки у нього вибухонебезпечний предмет, чоловік пояснив, що привіз його з війни. Гранату вилучили й направили на експертизу.

За фактом правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України, відкрили кримінальне провадження.

У поліції нагадали, що незаконне зберігання зброї — злочин, який тягне за собою кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.