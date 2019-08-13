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    Думки вголос

    Як церква ставиться до гаджетів та інтернету

    • Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

      Предстоятель православної церкви України

    • Розсилка
    Не комп&rsquo;ютер важливий, а те, що за його допомогою можна зробити, не телефон, а те, що за його допомогою можна сказати, не інтернет, а те, що через нього можна донести - Як церква ставиться до гаджетів та інтернету
    Не комп’ютер важливий, а те, що за його допомогою можна зробити, не телефон, а те, що за його допомогою можна сказати, не інтернет, а те, що через нього можна донести

    «Ми прагнемо, щоби наша Церква була відкритою, сучасною та доступною для усіх вірян, а тому послуговуємося різними сучасними технологіями»

    Ми не часто замислюємося над тим, як багато Божих дарів вже маємо, а відтак забуваємо дякувати за них Господу. Ми живемо – і це вже є найбільший дар від Творця, ми маємо рідних, близьких людей, маємо дар спілкування, пізнання, любові, радості, можливість вибору, дар свободи та багато інших можливостей. На жаль, часто лише втрачаючи щось з цього ми починаємо розуміти, наскільки дари Божі є важливими.

    Сучасний світ живе у шаленому темпі, сьогодення неможливо уявити без інформаційних технологій, інтернету, сучасних комунікацій тощо. Вони покликані допомагати нам розвиватися, дізнаватися більше, бачити ширше, чути детальніше, аналізувати, а отже – ми не повинні нехтувати такими можливостями. Однак ми маємо розрізняти: що є головним, а що – похідним, що є змістом, а що – формою, що є метою, а що – засобом її досягнення. Тому не комп’ютер важливий, а те, що за його допомогою можна зробити, не телефон, а те, що за його допомогою можна сказати, не інтернет, а те, що через нього можна донести.

    Ми прагнемо, щоби наша Церква була відкритою, сучасною та доступною для усіх вірян, а тому послуговуємося різними сучасними технологіями для того, щоби виконувати власну головну місію – нести Слово Боже та допомагати людям. Щоби не лише у храмах, а й незалежно від місця перебування – чи на нашому сайті, чи на сторінках соціальних мереж, чи на шпальтах нашої газети – вірянам було духовно затишно разом з усіма братами і сестрами – єдиною помісною автокефальною Православною Церквою України!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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