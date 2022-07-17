Як досягнути справжнього миру

Мир – це справжній Божий дар, це те, чого має повсякчас прагнути людина, бо так заповідав Господь

«Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться» (Мф. 5: 9)

День миротворця мав би зосередити увагу на українських миротворцях, які служать у відповідних місіях по всьому світу в ім’я миру, добра і правди.

Але цьогоріч із цим святом варто привітати усіх українців, хто через російську агресію став миротворцем на своїй рідній землі – всіх, хто протистоїть війні, захищає і рятує людей, боронить правду. На всіх українських миротворців закликаю Господнє благословення і підношу молитви!

Мир – це справжній Божий дар, це те, чого має повсякчас прагнути людина, бо так заповідав Господь. Мир символізує все найкраще в житті людини. «Все, що б ти не назвав приємним у житті, приємним буває лише тоді, коли поєднане з миром. Якщо буде все, але не буде миру, то яка користь у цьому?», – міркував святитель Григорій Ниський ще у ІV столітті. І зараз ми з вами, як ніколи, розуміємо істинність цього твердження.

А ще ми на власному прикладі переконалися, що справжній мир не є результатом уникнення проблем, не є також наслідком пасивності, бездіяльності чи страху. Над миром потрібно трудитися, він є результатом реальної оцінки дійсності, розуміння проблем і прийняття викликів, а також наслідком їхнього вирішення та подолання, навіть тоді, коли шлях до справедливого миру лежить через боротьбу.

Саме такий, діяльний приклад досягнення миру заповідав нам Спаситель, провіщаючи у Своїй Нагірній проповіді: «Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться» (Мф. 5: 9).

Справедливого миру всім нам. І перемоги над агресором. Слава Ісусу Христу!

Джерело: блог Митрополита Епіфанія

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