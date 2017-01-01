Небезпечний біогаз «Нашої Ряби»: гроші з Європи можуть нашкодити громаді двох сіл

Проект біогазового комплексу є гарним задумом, однак він має реалізовуватися належним чином

Агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» (МХП, ТМ «Наша Ряба») планує збудувати до 2020 року найбільший не лише в Україні, а й у світі, біогазовий комплекс. Проте, місцеві мешканці насторожені, оскільки їх край уже можна відносити до зони екологічного лиха навіть без нових підприємств. Проект передбачає два

Євгенія Кравченко Координаторка волонтерів та активістів громадського руху «Екоцентр»

Євгенія Кравченко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: agropolit.com

Проект біогазового комплексу є гарним задумом, однак він має реалізовуватися належним чином

Агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» (МХП, ТМ «Наша Ряба») планує збудувати до 2020 року найбільший не лише в Україні, а й у світі, біогазовий комплекс. Проте, місцеві мешканці насторожені, оскільки їх край уже можна відносити до зони екологічного лиха навіть без нових підприємств.

Проект передбачає два етапи. У першому - заплановано переробку 460 тонн курячого посліду на добу, у другому планується подвоєння цього обсягу. На завершення будівництва у 2020 році проектна потужність комплексу складе 20 МВт. Орієнтовна вартість першої черги біокомплексу - $27 млн. Компанія очікує отримати кредит на будівництво біогазового комплексу від Європейського банку реконструкцій та розвитку, який 13 грудня 2017 р. буде розглядати таку можливість.

Головна складова комплексу, зі слів голови правління агрохолдингу Юрія Косюка, - це екологічність. Комплекс дозволить компанії утилізувати відходи птахівництва та забезпечити власні потреби дешевою енергією.

Центр екологічних ініціатив «Екодія» підтримує такі об’єкти як біогазова станція і розуміє їхню важливість як з економічної, так і екологічної точок зору. Проте проект будівництва біогазового комплексу компанії «Миронівський хлібопродукт» має невдалу реалізацію з самого початку. Є, як мінімум, два важливі застереження, про які агрохолдинг МХП не говорить уголос.

1. Чи насправді проект Біогазового комплексу є екологічним і безпечним?

Проект будівництва біогазового комплексу планують реалізувати на території громади Заозерного (селища Заозерне та Василівка, Вінницька обл.). Заозерне та Василівка розташовані поряд із двома найбільшими забруднювачами повітря в області - це Ладижинська ТЕС (вугільна) та споруди Вінницької птахофабрики (5 бригад з вирощування курчат-бройлерів потужністю по 1,5 млн. курчат, споруди для очистки стічних вод, транспортне депо та забійний цех). На землях самої Заозерненської сільської ради знаходиться золошлаковідвал Ладижинської ТЕС.

Наявність двох найбільших забруднювачів повітря в області поблизу Заозерного несе ризики здоров’ю його мешканців. Згідно проведеного індикативного дослідження якості повітря у Вінницькій області, у мешканців Заозерного та Василівки спостерігається збільшення чисельності легеневих захворювань у порівняні з іншими подібними населеними пунктами у Вінницькій області.

Компанія, яка позиціонує себе як соціально-відповідальна і очікує фінансування від ЄБРР, мала б у своїй діяльності дотримуватися європейських та міжнародних екологічних стандартів. А саме, МХП мав би ініціювати та провести належну оцінку якості повітря та публічно оприлюднити сукупну оцінку впливу існуючої та планованої інфраструктури на громаду Заозерного, а також інших громад, що підпадають під вплив діяльності підприємства. У свою чергу, члени місцевої громади занепокоєні тим, що багато об'єктів, розташованих поблизу їхніх будинків, забруднюють навколишнє середовище. Вони особливо стурбовані тим, що додаткове забруднення від біогазової установки може призвести до підвищення ризику для здоров'я місцевих.

2. Чи були проведені належним чином громадські слухання щодо будівництва біогазового комплексу МХП?

При будівництві подібних об’єктів важливо врахувати думку людей, на яких безпосередньо буде впливати проект. Громадські слухання пройшли лише в селі Василівка, думку жителів Заозерного не врахували, хоча мешканці зібрали 166 підписів проти будівництва біогазового комплексу. Враховуючи, що у Заозерному проживає 736 людей, то це вагома частина повнолітнього населення.

Незважаючи на те, що Василівка та Заозерне одна територіальна громада - їх навмисне розділяють. Це вже не вперше. Подібна ситуація була минулого року щодо іншого об’єкту птахофабрики - бригади по вирощуванню курей-бройлерів №47, будівництво якої наразі представники Заозерного оскаржують у суді.

Крім того, соціальне середовище навколо проекту будівництва біогазової станції має ознаки ворожнечі і не дозволяє членам громади публічно висловлювати свої думки та бути почутими. Мешканці громади повідомляють нам про випадки залякування тих, хто висловлює критичну думку щодо будівництва і, таким чином, висловлювання власної думки стає небезпечним і небажаним.

Екодія та самі мешканці громади неодноразово звертались з проханням до місцевої сільської ради та Вінницької птахофабрики (місцевої філії компанії «МХП») провести громадські слухання як в самому Заозерному, так і в решті сусідніх селищ, на які матиме вплив проект. Прохання проігнорували.

Що має відбутися в країні, яка взяла курс на євроінтеграцію?

Проект біогазового комплексу є гарним задумом, однак він має реалізовуватися належним чином і у відповідності до існуючого заканодавства як України, так і політик ЄБРР. А саме - компанії, яким банк надає кредит, повинні дотримуватися європейських екологічних стандартів та не порушувати прав місцевого населення. На сьогодні відсутні повноцінна оцінка екологічних та соціальних впливів, що включає оцінку сукупних впливів забруднення повітря усіх існуючих та планованих господарських об'єктів на території, а тому визначити рівні небезпеки та ризики для населення неможливо. І це б мало стати стоп-сигналом для ЄБРР.

Ознайомитися з детальною позицією Екодії щодо Біогазового комплексу МХП, яка була направлена Європейському банку реконстукцій та розвитку можна за посиланням: ecoaction.org.ua/biohazovyj-zavod-mhp.html

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»