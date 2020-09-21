Федеральний суд США скасував заборону Трампа на використання WeChat



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Федеральний суд визнав, що для багатьох людей WeChat є єдиним засобом спілкування

Суддя зазначив, що указ порушує першу поправку до конституції США

Федеральний суддя США Лорел Білер заблокував виконання розпорядження президента США, який заборонив використання з 20 вересня китайського месенджера WeChat.

Про це повідомляє CNN.

Суддя зазначив, що указ порушує першу поправку до конституції США, в якій йдеться про свободу слова та зібрань.

Білер зазначив, що для багатьох людей WeChat є єдиним засобом спілкування.

«Як вказують позивачі, існують очевидні альтернативи повної заборони застосунку», – заявив суддя.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп видав указ, який із 20 вересня забороняв використання в країні китайських додатків TikTok і WeChat.

Згодом міністерство торгівлі США відклало введення заборони на скачування та роботу китайського додатку TikTok до 27 вересня.

Зазначимо, 20 вересня Трамп «благословив» покупку американського сегмента додатку TikTok корпорацією Oracle.

Раніше міністерство торгівлі США оголосило про заборону з 20 вересня транзакцій через мобільні додатки WeChat та TikTok.

Нагадаємо, що 14 вересня компанія Oracle підтвердила угоду з TikTok. Сторони оформили угоду як «технічне партнерство».

Згодом стало відомо, що президент США Дональд Трамп не має наміру ставити свій підпис під угодою з придбання американською корпорацією Oracle відеосервісу TikTok, якщо китайська ByteDance збереже контрольний пакет акцій соцмережі в США.

Раніше Трамп заявив, що рішення щодо угоди компаній Oracle і TikTok буде прийнято дуже скоро. За його словами, він розгляне це питання разом зі співзасновником, головою ради директорів Oracle Ларрі Елісоном.

Зазначимо, що спецслужби США стверджують, що керівництво TikTok передає китайській владі персональні дані користувачів і займається пропагандою.

До слова, китайська компанія ByteDance оцінила TikTok у $60 млрд.