До закінчення чемпіонату світу з футболу великої війни на Донбасі не буде

Перестрілки триватимуть, будуть гинути люди, але бойові дії будуть на низькому рівні

Мовою оригіналу Миссия ОБСЕ эффективна на столько, насколько ей позволяет мандат. Вообще ожидать от таких миссий, что они могут что-то решить в каком-то конфликте – бессмысленно, так как это не их поле возможностей. Цель миссии ОБСЕ – фиксировать факты и докладывать. А строить соглашения и твердые перемирия - они не могут. Продлят

Павло Фельгенгауер Російський журналіст, незалежний військовий оглядач

Павло Фельгенгауер

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Війна на Донбасі

Перестрілки триватимуть, будуть гинути люди, але бойові дії будуть на низькому рівні

Мовою оригіналу

Миссия ОБСЕ эффективна на столько, насколько ей позволяет мандат. Вообще ожидать от таких миссий, что они могут что-то решить в каком-то конфликте – бессмысленно, так как это не их поле возможностей. Цель миссии ОБСЕ – фиксировать факты и докладывать. А строить соглашения и твердые перемирия - они не могут. Продлят работу миссии на Донбассе или нет – сказать на сейчас я бы не брался. Если Москва не захочет, то не продлят. А может и захочет. Все зависит от различности факторов, которые сейчас пока непредсказуемы. Формально потом скажут, что вот Захарченко не хочет, поэтому ничего не поделаешь.

Отчеты миссии ОБСЕ были достаточно объективными, хотя понятно, что при двух воюющих сторонах всегда кому-нибудь что-нибудь не нравится. Быть полностью нейтральным невозможно, но в целом эта миссия нормально работала настолько, насколько ей позволял ее мандат. Но хоть как-то решить ситуацию на Донбассе эта миссия никак не могла и рассчитывать на это было не очень разумно. Тоже самое будет, если там появится миссия ООН. Тоже не будет никакой разницы. Как говорится, у них нет своих казаков. То есть, даже если бы такие миссии и могли принимать какие-то решения, то у них нет возможности и права на их применение. Они только наблюдают и создают отчеты. А примиряться должны стороны, хотя если вспомнить об участии России, то рассчитывать на вмешательство какой-то внешней силы в процесс примирения как-то неразумно. Думаю, нет, такая сила не появится.

Касательно самого Донбасса, то я всегда говорю, что там может все произойти. Хотя до августа большой войны я не предвижу, несмотря на ряд неприятных признаков. Самый плохой из них – вывод российской части совместной наблюдательной комиссии. Обычно такие вещи совершают перед началом боевых действий. Плюс этот закон про деоккупацию Донбасса, принятый недавно в Киеве, тоже как бы свидетельствует о войне. Но вместе с тем на Донбассе раньше были и похуже признаки.

Но если в ближайший месяц-два там ничего не случится, то до августа будет более-менее спокойно. Хотя, что значит спокойно? Перестрелки будут продолжаться, будут гибнуть люди, но боевые действия будут на низком уровне.

До окончания чемпионата мира по футболу ожидать каких-то обострений не стоит.

Джерело: Обозреватель

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