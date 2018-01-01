На сьогодні пошук і вивезення загиблих бійців практично не відбувається, — Богомолець

Сьогодні на нараді з питань пошуку зниклих безвісти на Донбасі, що відбулася у ДніпроОДА, Ольга Богомолець закликала Міжнародний Комітет Червоного Хреста активізувати переговорний процес у Мінську щодо пошуку та вивезення решток загиблих українських воїнів з непідконтрольної території Донбасу. Про це повідомляє прес-служба народної депутатки. За



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Фото з відкритих джерел Богомолець закликала Червоний хрест допомогти у пошуці тіл загиблих військових в ОРДЛО

На сьогодні пошук і вивезення загиблих бійців практично не відбувається, — Богомолець

Сьогодні на нараді з питань пошуку зниклих безвісти на Донбасі, що відбулася у ДніпроОДА, Ольга Богомолець закликала Міжнародний Комітет Червоного Хреста активізувати переговорний процес у Мінську щодо пошуку та вивезення решток загиблих українських воїнів з непідконтрольної території Донбасу. Про це повідомляє прес-служба народної депутатки.

За її словами, відомо, що на непідконтрольних територіях ще є чимало поховань тіл і фрагментів тіл загиблих, але на сьогодні їх пошук і вивезення практично не відбувається.

«Враховуючи, що через погодні умови та звірів, які призводять до остаточного знищення тіл загиблих, ми кожної зими назавжди втрачаємо можливість повернути тіла наших бійців додому, діяти треба швидко. Часу залишається обмаль», — повідомила Ольга Богомолець.

Як повідомила народний депутат, сьогодні в Україні сотні родин очікують звістки від близьких, зниклих безвісти у зоні АТО. Тому повне вивезення та ДНК-ідентифкація решток дозволить кожній родині отримати інформацію про долю близької людини. У зв’язку з цим Ольга Богомолець звернулася до представників Міжнародного Червоного Хреста з проханням офіційно підняти це питання на Мінській переговорній групі та винести його, як окрему переговорну позицію.