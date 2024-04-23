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Володимир Фесенко Політолог

Atacms для України: Головна інтрига американської допомоги

glavcom.ua
Ракети Atacms все ж таки будуть у найближчих пакетах американської воєнної допомоги для України
фото: depositphotos.com

Що означає для воєнної стратегії України отримання ракет Atacms

Одна з головних інтриг з американською воєнною допомогою Україні – це надання далекобійних ракет Atacms.

Законопроєкт, проголосований конгресменами, рекомендує це президенту США, але не зобов’язує його зробити це. Ми знаємо позицію адміністрації Байдена про те, що США не підтримують українські атаки на об’єкти на російській території (міжнародно визнаній). І схоже, що конгресмени-республіканці питанням про Atacms робили певну політичну пастку для Байдена, щоб при нагоді звинуватити його у нерішучості та непослідовності.

Але вчора під час телефонної розмови між президентами Байденом і Зеленським ця проблема хоча б частково була розв’язана, і мабуть, за українською ініціативою. Президент Зеленський заявив, що «сьогоднішній результат – у домовленостях про «Атакамси» для України всі крапки розставлені». І подякував президенту Байдену.

Я так розумію, що ракети Atacms все ж таки будуть у найближчих пакетах американської воєнної допомоги для України. Інша річ – які саме «Атакамси», в якій кількості, і чи буде обмеження на їх використання по російській території.

Однак на даний момент важливо інше – питання про надання Україні далекобійних ракет Atacms це ще і попередження американців для Росії. Якщо Росія розпочне нову хвилю ескалації війни, проте України, тоді західна далекобійна зброя буде надаватись Україні. Цілком ймовірно, що у разі російської воєнної ескалації будуть зняті і обмеження щодо використання цієї зброї по об’єктах на території РФ.

Якщо США надають Україні ракети Atacms, то виникає ще одна інтрига – щодо подальшої позиції канцлера Шольца по німецьких далекобійних ракетах Tauras. Сподіваюсь, що і в цьому питанні будуть позитивні зрушення. До речі, в новому великому пакеті воєнної допомоги для України від Великобританії також є додаткові ракети великої дальності Storm Shadow, які вже дуже добре зарекомендували себе у військових діях проти російського агресора.

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Джерело
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Теги: росія США Джозеф Байден зброя війна Україна ракета

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