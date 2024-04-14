Головна Новини
search button user button menu button

Росія зняла з себе відповідальність за убивства поляків у Катині. ФСБ оприлюднила новий фейк

Михайло Глуховський
glavcom.ua
Росія зняла з себе відповідальність за убивства поляків у Катині. ФСБ оприлюднила новий фейк
Катинський розстріл – масової страти польських громадян, здійсненої органами НКВС СРСР
фото з відкритих джерел

«Росія продовжує переписувати історію. Москва обвинувачує німців у розстрілах поляків»

Російське пропагандистське інформагентство ТАСС опублікувало повідомлення під заголовком «ФСБ розсекретила архів про страти нацистами поляків та фальсифікації «Катинської справи», де йдеться про те, що у злочині винні не органи НКВС Радянського Союзу, а німецькі нацисти. Це прямо суперечить результатам розслідування Головної військової прокуратури РФ початку 90-х років і заявам самого Володимира Путіна, які визнавали, що у вбивствах польських офіцерів винний СРСР.

Катинський розстріл – узагальнена назва воєнного злочину, масової страти польських громадян, здійсненої органами НКВС СРСР за цілком секретним наказом партійно-державного керівництва СРСР одночасно у декількох місцях – головним чином у Катинському лісі, в тюрмі міста Калінін та в Харкові навесні 1940 року.

Як свідчать виявлені в 1990 і 1992 рр.. документи, розстріли проводили за рішенням Особливої Трійки НКВС (орган позасудового винесення вироків в СРСР, що існував в 1937–1938 роках під час Великого терору) СРСР відповідно до постанови Політбюро ЦК ВКП(б) від 5 березня 1940 року.

Відповідно до висновків німецької комісії Герхарда Бутца і міжнародних комісій 1943 року, органи НКВС проводили розстріли й поховання в Катинському лісі як у 1940 році, так і раніше – в 1920 – 1930-х роках.

Ці висновки були підтверджені у 1990 – 2004 роках Головною військовою прокуратурою РФ, що констатувала винесення «трійкою НКВС» смертних вироків 14542 польським військовополоненим, і достеменно встановлена смерть 1803 осіб.

Так, у оприлюднених «доказах» з «Державного архіву новітньої історії Смоленської області» ідеться про те, що архів включає довідки, розвіддані та спецповідомлення контррозвідки Смерш, датовані 1944-1945 роками. Значну частину документів складають протоколи допитів поляків, які служили у німців у Смоленській області, судово-медичного експерта Будапештського міського королівського суду Імре Сечоді, члена комісії з розслідування вбивства польських офіцерів у Катинському лісі Болеслава Смектала та інших причетних…». Але у наведених свідченнях поляків містяться розбіжності.

Про що каже пропаганда

ТАСС наводить свідчення Едуарда Потканського, який служив у робочому батальйоні, сформованому німцями з поляків у таборі при станції Червоний Бір у Смоленській області. Він розповів, що у 1943 році німці вирішили показати полякам могили польських офіцерів у Катині. Біля могил, за його словами, лежали офіцерські речі, польські гроші (абсолютно нові купюри від 5 до 500 злотих), особисті листи та документи розстріляних офіцерів. Причому всі ці речі були у такому гарному вигляді, в якому не могли зберегтися з 1939 року (коли співробітники НКВС розстріляли польських офіцерів).

Інше свідчення військовополоненого Романа Ковальського вказує на те, що більшість трупів «зовсім недавні жертви». Ковальський також каже про те, що багато поляків з робітничого батальйону «знайшли серед прізвищ убитих своїх знайомих, заарештованих ще раніше гестапо та відправлених до концентраційних таборів у Німеччині».

Чому нові «докази» є фейком

Достовірність свідчень поляків ставить під сумнів російське незалежне видання The Insider. Наприклад, свідчення Ковальського (за його власним твердженням, справжнє прізвище – Куявський) було опубліковано в мережі не пізніше 1 жовтня 2022 року. Що стосується свідчень Потканського і зовсім свіженьких купюр та документів, які нібито він побачив на місці масового вбивства польських офіцерів, то це суперечить історичним фактам. «Під час німецької окупації у Польщі (Польському генерал-губернаторстві) ходили так звані окупаційні злоті, а довоєнні гроші було вилучено з обігу. Найбільший номінал довоєнних купюр складав 100 злотих. Банкноти в 500 злотих з'явилися лише за окупації», пише The Insider.

Тобто за версією російської пропаганди, нацисти вирішили продемонструвати полякам свідчення злочинів радянського режиму, який розстріляв польських офіцерів і чомусь показали їм гроші, які нібито належать загиблих, причому банкноти зразка 1940 року. Окрім того, дивним виглядає той факт, що гроші не вилучили у полонених, а поховали їх разом з розстріляними.

Слід зазначити, що свідчення вищезгаданих Ковальського і Потканського згадувалися у додаткових матеріалах «Довідки про результати попереднього розслідування так званої «катинської справи», складеної комісією під керівництвом наркома держбезпеки СРСР Всеволода Меркулова на початку січня 1944 року…

У 1992-1993 роках Головна військова прокуратура Росії розслідувала справу про розстріл польських військовополонених. Комісія експертів прокуратури дійшла висновку, що комісія Меркулова організувала масові лжесвідчення та фабрикувала підроблені документи.

У 2010 році у статусі прем’єр-міністра РФ Володимир Путін під час траурних заходів до 70-х роковин трагедії у Катині заявив, що усі документи, які свідчать про розстріли радянською армією польських офіцерів розсекречені. Усю провину він поклав на керівництво НКВС, зокрема Леврентія Берію, а також на політичне керівництво СРСР.

«Десятиліттями в цинічній брехні намагалися забруднити правду про катинські розстріли, але було б такою самою брехнею та підтасовуванням покласти провину за ці злочини на російський народ… Ми зобов'язані зберігати пам'ять про минуле і, звісно, будемо це робити, якою б гіркою не була ця правда», – казав тоді Путін.

Теги: росія документи розслідування трагедія історія Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ексспівробітник СБУ Василь Прозоров потрапив до лікарні з травмами ніг
У Москві невідомі підірвали автомобіль колишнього співробітника СБУ (відео)
12 квiтня, 14:54
На нього вже нападали раніше: що відомо про вбитого у фунікулері підлітка
На нього вже нападали раніше: що відомо про вбитого у фунікулері підлітка
9 квiтня, 12:03
Bloomberg: Китай постачає Росії дані супутникової розвідки
Bloomberg: Китай постачає Росії дані супутникової розвідки
7 квiтня, 02:17
За словами Урсули фон дер Ляєн, ЄС і Вірменія «все більше зближуються в цінностях та інтересах»
Євросоюз хоче вивести Вірменію з орбіти Росії – Politico
5 квiтня, 18:07
Згідно із супутниковими знімками за 1 квітня, більшість російських кораблів перебувають у порту
Які кораблі Чорноморського флоту Росія заховала у Новоросійську: список
2 квiтня, 12:24
Чехія занепокоєна війною в Україні і вбачає загрозу для своєї країни з боку РФ
Після тривожних заяв президента Сербії ще одна країна ЄС заговорила про небезпеку
27 березня, 09:40
Російська ракета порушила повітряний простір Польщі в неділю, 24 березня
Російський посол проігнорував польський виклик «на килим» через проліт ракети
25 березня, 16:41
Поляки розкритикували виборчиий процес у Росії
Польща відреагувала на результати виборів у Росії
18 березня, 08:56
Україна пропонує ввести додатковий податок на товари, які РФ продає на міжнародних ринках
Україна пропонує Заходу збільшити податки на російські товари
15 березня, 21:59

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Названа трійка найкорумпованіших областей України
22K
Денацифікація Росії. Обов'язкова умова, без якої нічого не вийде
11K
Конгрес США терміново розгляне допомогу Ізраїлю
9586
Притула посперечався з військовим і втрапив у скандал
7733
Науковець пояснив, яку небезпеку приховує раннє потепління в Україні
7312
Міноборони повідомило, коли чекати на законопроєкт про демобілізацію

Новини

Росія зняла з себе відповідальність за убивства поляків у Катині. ФСБ оприлюднила новий фейк
Сьогодні, 11:24
Іран атакував Ізраїль, вибухи в Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
Дощі, місцями грози у низці областей: прогноз погоди на 14 квітня
Сьогодні, 04:55
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:18
ДТЕК у березні запустив дві нові вугільні лави для стабільного вуглевидобутку
Вчора, 15:40
Через блокування продажів брухту «Укрзалізниця» недоотримала близько мільярда – ЗМІ
Вчора, 11:13

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua