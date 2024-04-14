Росія зняла з себе відповідальність за убивства поляків у Катині. ФСБ оприлюднила новий фейк

«Росія продовжує переписувати історію. Москва обвинувачує німців у розстрілах поляків»

Російське пропагандистське інформагентство ТАСС опублікувало повідомлення під заголовком «ФСБ розсекретила архів про страти нацистами поляків та фальсифікації «Катинської справи», де йдеться про те, що у злочині винні не органи НКВС Радянського Союзу, а німецькі нацисти. Це прямо суперечить результатам розслідування Головної військової прокуратури РФ початку 90-х років і заявам самого Володимира Путіна, які визнавали, що у вбивствах польських офіцерів винний СРСР.

Катинський розстріл – узагальнена назва воєнного злочину, масової страти польських громадян, здійсненої органами НКВС СРСР за цілком секретним наказом партійно-державного керівництва СРСР одночасно у декількох місцях – головним чином у Катинському лісі, в тюрмі міста Калінін та в Харкові навесні 1940 року. Як свідчать виявлені в 1990 і 1992 рр.. документи, розстріли проводили за рішенням Особливої Трійки НКВС (орган позасудового винесення вироків в СРСР, що існував в 1937–1938 роках під час Великого терору) СРСР відповідно до постанови Політбюро ЦК ВКП(б) від 5 березня 1940 року. Відповідно до висновків німецької комісії Герхарда Бутца і міжнародних комісій 1943 року, органи НКВС проводили розстріли й поховання в Катинському лісі як у 1940 році, так і раніше – в 1920 – 1930-х роках. Ці висновки були підтверджені у 1990 – 2004 роках Головною військовою прокуратурою РФ, що констатувала винесення «трійкою НКВС» смертних вироків 14542 польським військовополоненим, і достеменно встановлена смерть 1803 осіб.

Так, у оприлюднених «доказах» з «Державного архіву новітньої історії Смоленської області» ідеться про те, що архів включає довідки, розвіддані та спецповідомлення контррозвідки Смерш, датовані 1944-1945 роками. Значну частину документів складають протоколи допитів поляків, які служили у німців у Смоленській області, судово-медичного експерта Будапештського міського королівського суду Імре Сечоді, члена комісії з розслідування вбивства польських офіцерів у Катинському лісі Болеслава Смектала та інших причетних…». Але у наведених свідченнях поляків містяться розбіжності.

Про що каже пропаганда

ТАСС наводить свідчення Едуарда Потканського, який служив у робочому батальйоні, сформованому німцями з поляків у таборі при станції Червоний Бір у Смоленській області. Він розповів, що у 1943 році німці вирішили показати полякам могили польських офіцерів у Катині. Біля могил, за його словами, лежали офіцерські речі, польські гроші (абсолютно нові купюри від 5 до 500 злотих), особисті листи та документи розстріляних офіцерів. Причому всі ці речі були у такому гарному вигляді, в якому не могли зберегтися з 1939 року (коли співробітники НКВС розстріляли польських офіцерів).

Інше свідчення військовополоненого Романа Ковальського вказує на те, що більшість трупів «зовсім недавні жертви». Ковальський також каже про те, що багато поляків з робітничого батальйону «знайшли серед прізвищ убитих своїх знайомих, заарештованих ще раніше гестапо та відправлених до концентраційних таборів у Німеччині».

Чому нові «докази» є фейком

Достовірність свідчень поляків ставить під сумнів російське незалежне видання The Insider. Наприклад, свідчення Ковальського (за його власним твердженням, справжнє прізвище – Куявський) було опубліковано в мережі не пізніше 1 жовтня 2022 року. Що стосується свідчень Потканського і зовсім свіженьких купюр та документів, які нібито він побачив на місці масового вбивства польських офіцерів, то це суперечить історичним фактам. «Під час німецької окупації у Польщі (Польському генерал-губернаторстві) ходили так звані окупаційні злоті, а довоєнні гроші було вилучено з обігу. Найбільший номінал довоєнних купюр складав 100 злотих. Банкноти в 500 злотих з'явилися лише за окупації», пише The Insider.

Тобто за версією російської пропаганди, нацисти вирішили продемонструвати полякам свідчення злочинів радянського режиму, який розстріляв польських офіцерів і чомусь показали їм гроші, які нібито належать загиблих, причому банкноти зразка 1940 року. Окрім того, дивним виглядає той факт, що гроші не вилучили у полонених, а поховали їх разом з розстріляними.

Слід зазначити, що свідчення вищезгаданих Ковальського і Потканського згадувалися у додаткових матеріалах «Довідки про результати попереднього розслідування так званої «катинської справи», складеної комісією під керівництвом наркома держбезпеки СРСР Всеволода Меркулова на початку січня 1944 року…

У 1992-1993 роках Головна військова прокуратура Росії розслідувала справу про розстріл польських військовополонених. Комісія експертів прокуратури дійшла висновку, що комісія Меркулова організувала масові лжесвідчення та фабрикувала підроблені документи.

У 2010 році у статусі прем’єр-міністра РФ Володимир Путін під час траурних заходів до 70-х роковин трагедії у Катині заявив, що усі документи, які свідчать про розстріли радянською армією польських офіцерів розсекречені. Усю провину він поклав на керівництво НКВС, зокрема Леврентія Берію, а також на політичне керівництво СРСР.

«Десятиліттями в цинічній брехні намагалися забруднити правду про катинські розстріли, але було б такою самою брехнею та підтасовуванням покласти провину за ці злочини на російський народ… Ми зобов'язані зберігати пам'ять про минуле і, звісно, будемо це робити, якою б гіркою не була ця правда», – казав тоді Путін.