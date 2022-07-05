Ситуація на фронті. На Ізюмському напрямку буде гаряче

Аналітика останніх подій на лінії зіткнення

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На Северском направлении, как оказалось с Белогоровкой ещё «не всё так однозначно». По крайней мере, судя по ряду сообщений, противнику так и не удалось её взять. Хотя его передовые подразделения и предприняли ряд атак от Лисичанского НПЗ и Золотарёвки на Верхнекаменское, что бы обойти её с юга. По ряду признаков, попытка противника прорваться «с ходу» на ближние подступы к Северску отбита.

На Херсонском направлении, командование войск противника, судя по всему, пытается создать путём переброски с Запорожского и Луганского направлений дополнительных сил и средств (из состава 83-й одшбр и 106-й дшд), по крайней мере, ещё одну ударную тактическую группу для контр-наступательных действий на Криворожском направлении с целью вытормозить продвижение ВСУ в районе Высокополья.

Изюмская группировка войск противника, кроме небольшого тактического успеха в районе Мазановки на Славянском направлении и массированного огневого воздействия по передовым позициям Сил обороны Украины, судя по всему, занялась привычным для себя делом – перегруппировкой. Однако, степень сосредоточения на этом направлении ОЧЕНЬ значительных сил и средств противника, свидетельствует о том, что в самом ближайшем будущем следует ожидать на этом участке начала масштабного и массированного наступления противника.

На Запорожском направлении командование войск противника, надо понимать, обеспокоенное достаточно успешными в тактическом отношении контр-атаками ВСУ (особенно в направлении на Васильевку), продолжает попытки «крепить» свои передовые подразделения всем, что у него есть на этом направлении, как говорится – под рукой (перебрасывая в первую линию бронетехнику в количестве по 6-8 единиц и личный состав 2-3-я грузовиками).

На Харьковском направлении, действующие севернее и северо-восточнее города, передовые подразделения войск противника «несколько притормозили». Пытаются активно дистанционно минировать наш ближний (тактический) тыл с целью воспрепятствовать подвозу и снабжению передовых подразделений Сил обороны Укарины. Очень интенсивно обкладывают окрестные сёла и посёлки артиллерией.

Говорят, СБУ взяла штатного помощника народного депутата от партии «Слуга народа» за всякие причинные места. Оказался «сукой вербованной», что характерно, депутат этот входить в состав Комитета по национальной безопасности, обороне и т.д. Т.е. это туловище было «в курсе дела» по самым нашим интимно-оборонным делам...

Джерело: блог Костянтина Машовця

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