Цзіньпін не хоче зустрічі з Путіним. Кремль знайшов виправдання

У Кремлі все ще чекають на приїзд Сі Цзіньпіня

Росіяни перекинули усю вину на пандемію

Кремль поспішив завірити, що відмова голови Китаю Сі Цзіньпіня приїхати до Володимира Путіна в Росію не пов’язана з політичними мотивами, а стосується суто карантинних обмежень. Про це йдеться у повідомленні пресслужб Кремля.

«Китайський лідер не їде в Росію через Covid-обмеження. Він (Сі Цзіньпін – ред.) не виїжджав з Китаю з 2020 року, початку пандемії» – запевнили путінські пропагандисти.

Також у Кремлі наголосили, залишаються чинними запрошення (як для Сі Цзіньпіна в Росію, так і для Путіна до Китаю), візити відбуватимуться у міру зняття обмежень.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що голова Китаю Сі Цзіньпін не прийняв запрошення Володимира Путіна приїхати до Росії.

Раніше повідомлялося, що Путін поговорив із Сі Цзіньпіном про Україну й виклав свою версію розмови.

Нагадаємо, Китай готовий виступити посередником між Україною та Росією. Крім того Сі Цзіньпін пообіцяв Україні гуманітарну допомогу.