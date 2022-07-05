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    Політика

    Цзіньпін не хоче зустрічі з Путіним. Кремль знайшов виправдання

    У Кремлі все ще чекають на приїзд&nbsp;Сі Цзіньпіня - Цзіньпін не хоче зустрічі з Путіним. Кремль знайшов виправдання
    У Кремлі все ще чекають на приїзд Сі Цзіньпіня
    фото з відкритих джерел

    Росіяни перекинули усю вину на пандемію

    Кремль поспішив завірити, що відмова голови Китаю Сі Цзіньпіня приїхати до Володимира Путіна в Росію не пов’язана з політичними мотивами, а стосується суто карантинних обмежень. Про це йдеться у повідомленні пресслужб Кремля.

    «Китайський лідер не їде в Росію через Covid-обмеження. Він (Сі Цзіньпін – ред.) не виїжджав з Китаю з 2020 року, початку пандемії» – запевнили путінські пропагандисти.

    Також у Кремлі наголосили, залишаються чинними запрошення (як для Сі Цзіньпіна в Росію, так і для Путіна до Китаю), візити відбуватимуться у міру зняття обмежень.

    Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що голова Китаю Сі Цзіньпін не прийняв запрошення Володимира Путіна приїхати до Росії.

    Раніше повідомлялося, що Путін поговорив із Сі Цзіньпіном про Україну й виклав свою версію розмови.

    Нагадаємо, Китай готовий виступити посередником між Україною та Росією. Крім того Сі Цзіньпін пообіцяв Україні гуманітарну допомогу.

    Теги: росія окупанти війна Китай путін Україна окупація #stoprussia
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    Цзіньпін не хоче зустрічі з Путіним. Кремль знайшов виправдання