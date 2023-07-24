Вистава двох диктаторів, або Як Лукашенко з Путіним планували «екскурсію» у Варшаву

Інформаційно-психологічна спецоперація у виконанні Путіна і Лукашенка

Лукашенко та Путін влаштували спектакль із розповіддю про намір «вагнерівців» влаштувати «екскурсію» до Жешува та Варшави.

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Поки що це більше схоже на надування щік та спроби лякати Захід та НАТО можливістю загострити ситуацію гібридною атакою на Польщу. Загалом, чергова ІПСО (інформаційно-психологічна спецоперація) у виконанні двох диктаторів, що зарвалися.

Але білоруському узурпатору та іншим аматорам пограти в «гібридну війну» про всяк випадок варто нагадати, що у Польщі та в Україні десятки тисяч білорусів, і особливо полк Калиновського, чекають на неможливість «екскурсії» до Мінська.

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Як бити вагнерівців добре знають в Україні. За потреби поділяться бойовим досвідом і з поляками, і з білорусами. Тих пригожинців, кого не добили у Бахмуті, можна добити й у Білорусі разом із Лукашенком. Ну а військовий торг для таких добрих цілей завжди буде відкритий.

На завершення одна цікава деталь. Відстань від Мінська до Москви в півтора рази коротша, ніж від Ростова до Москви – менше 700 км.

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