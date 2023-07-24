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Володимир Фесенко Політолог

Вистава двох диктаторів, або Як Лукашенко з Путіним планували «екскурсію» у Варшаву

glavcom.ua
Білоруський і російський диктатори знову почали лякати НАТО
фото з відкритих джерел

Інформаційно-психологічна спецоперація у виконанні Путіна і Лукашенка

Лукашенко та Путін влаштували спектакль із розповіддю про намір «вагнерівців» влаштувати «екскурсію» до Жешува та Варшави.

Поки що це більше схоже на надування щік та спроби лякати Захід та НАТО можливістю загострити ситуацію гібридною атакою на Польщу. Загалом, чергова ІПСО (інформаційно-психологічна спецоперація) у виконанні двох диктаторів, що зарвалися.

Але білоруському узурпатору та іншим аматорам пограти в «гібридну війну» про всяк випадок варто нагадати, що у Польщі та в Україні десятки тисяч білорусів, і особливо полк Калиновського, чекають на неможливість «екскурсії» до Мінська.

Як бити вагнерівців добре знають в Україні. За потреби поділяться бойовим досвідом і з поляками, і з білорусами. Тих пригожинців, кого не добили у Бахмуті, можна добити й у Білорусі разом із Лукашенком. Ну а військовий торг для таких добрих цілей завжди буде відкритий.

На завершення одна цікава деталь. Відстань від Мінська до Москви в півтора рази коротша, ніж від Ростова до Москви – менше 700 км.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін Олександр Лукашенко війна

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Володимир Фесенко

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