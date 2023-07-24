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Вибухи у Москві: міноборони РФ висунуло свою версію «бавовни»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Вибухи у Москві: міноборони РФ висунуло свою версію «бавовни»
В одній із будівель повилітали вікна внаслідок вибуху
фото з відкритих джерел

Міноборони РФ заявило про відбиття атаки «українських безпілотників» на Москву

Міноборони РФ заявило, що вранці 24 липня нібито було припинено спробу Києва здійснити терористичну атаку двома безпілотниками по об'єктах на території Москви.

Як йдеться у заяві міноборони країни-агресорки, «засобами радіоелектронної боротьби два українські БПЛА були пригнічені і зазнали аварії».

Повідомляється, що внаслідок атаки постраждалих немає.

Вибухи у Москві: міноборони РФ висунуло свою версію «бавовни» фото 1

Як повідомлялося, на світанку 24 липня у різних районах Москви були зафіксовані гучні вибухи.

Зокрема, місцеві пабліки повідомляють, що безпілотник атакував будинок поблизу міноборони.

У бізнес-центрі на вулиці Лихачова після вибухів здійнявся дим та невелике загоряння. Також на Комсомольському проспекті внаслідок вибуху були пошкоджені вікна в одній із будівель, і рух транспорту був перекритий поліцією.

Теги: росія вибух війна Міноборони РФ безпілотник

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