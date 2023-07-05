Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Злитки золота, арсенал зброї і багато ікон: з'явилися кадри обшуків в маєтку Пригожина

Діана Гасюк
glavcom.ua
Злитки золота, арсенал зброї і багато ікон: з'явилися кадри обшуків в маєтку Пригожина
Російські ЗМІ показали кадри обшуку особняка та офісу Пригожина
фото: Telegram

Найстатуснішим предметом колекції є іменний пістолет Glock, яким Пригожина нагородив міністр оборони РФ

З'явилися кадри проведених правоохоронними органами обшуків в маєтку та офісі засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Про це повідомляє російське видання «Известия».

На кадрах помітно, що під час обшуків виявили арсенал зброї, перуки, пачки валюти, а також «особисту кімнату для молитов» та медичний кабінет. Крім того, на кадрах обшуків видно наявність вертолітного майданчика, басейну, сауни, тренажерного залу та злитків золота.

8 фото
На весь екран

Пропагандистське видання «Фонтанка SPB Online» пише, що після обшуків Пригожину всі повернули, зокрема зброю. Стверджується, що у вівторок, 4 липня, Пригожин прибув до будівлі Управління ФСБ з Петербурга.

За кілька годин до цього його туди офіційно запросили, щоб повернути зброю, виявлену в ході обшуків 24 червня та вилученого в його заміській резиденції в елітному котеджному селищі «Північний Версаль». За інформацією журналістів, «кухар Путіна» отримав назад два карабіни «Сайга», нарізний австрійський карабін Steyr Mannlicher, напівавтоматичну гвинтівку «АРка» та ще кілька рушниць та пістолетів.

Найбільшим статусом його колекції є іменний пістолет Glock, яким Пригожина нагородив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Обшуки також проводились 24 червня. В офісі Пригожина в Санкт-Петербурзі виявили коробки з великою сумою готівки.

4 липня знайдені 10 млрд рублів і техніку повернули в офіс і «Вагнер Центр».

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов припустив, що ватажок ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин у Білорусі буватиме, але не використовуватиме цю країну для постійного базування «вагнерівців».

Нагадаємо, на території Білорусі активно зводяться польові табори, де будуть жити найманці ПВК «Вагнер».

До слова, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.

Теги: обшук Олександр Лукашенко наказ Сергій Шойгу Євген Пригожин

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Євген Пригожин
У світі не готові до сценарію раптового розпаду Росії
28 червня, 08:55
Путін не добив Пригожина. Він ще за це поплатиться
Фатальна помилка Путіна
2 липня, 11:28
Дії Пригожина могли б дати початок новій напівфашистській Росії
Заколот Пригожина. Холоп сам злякався наслідків своїх дій
25 червня, 12:08
Підписання контракту з міноборони РФ публічно продемонстрували на прикладі «Ахмата»
Показав приклад Пригожину. Кадиров віддав своїх убивць в управління Кремлю
12 червня, 09:52
В Росії відбувається переворот
Переворот у Росії. Як українські зірки відреагували на гучну подію
24 червня, 18:00
Сімейний лайнер Лукашенка
Літак сім'ї Лукашенка вночі вилетів у Туреччину
24 червня, 09:31
Юсов наголосив що переворот у Росії безумовно буде мати подальші катастрофічні наслідки для режиму Путіна
Король голий: розвідка оцінила статус Путіна після повстання Пригожина
26 червня, 12:58
У Росгвардії з'являться важкі озброєння та танки
Переляканий Путін посилить свою охорону. Як зміниться Росгвардія
27 червня, 15:05
Лукашенко розповів як себе почував під час заколоту Пригожина
«Ми думали, що розсмокчеться»: як Лукашенко відреагував на заколот Пригожина
27 червня, 16:17

Соціум

Злитки золота, арсенал зброї і багато ікон: з'явилися кадри обшуків в маєтку Пригожина
Злитки золота, арсенал зброї і багато ікон: з'явилися кадри обшуків в маєтку Пригожина
Росіяни активно скуповують нерухомість в одній з країн Євросоюзу – ЗМІ
Росіяни активно скуповують нерухомість в одній з країн Євросоюзу – ЗМІ
Британія повідомила, коли почне підготовку українських пілотів
Британія повідомила, коли почне підготовку українських пілотів
Маляр розповіла, як бунт Пригожина вплинув на росіян
Маляр розповіла, як бунт Пригожина вплинув на росіян
Насувається Ель-Ніньо. Метеорологи повідомили про невідворотні наслідки
Насувається Ель-Ніньо. Метеорологи повідомили про невідворотні наслідки
В Афганістані закриються всі жіночі перукарні та салони краси
В Афганістані закриються всі жіночі перукарні та салони краси

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
Ексгенпрокурор Луценко більше не воюватиме через інвалідність
36K
Контрнаступ ЗСУ: Сирський повідомив хороші новини
30K
Маленька війна великої корпорації: McDonald’s проти п’ятирічного Макара з України
16K
Британська авіація перехопила російський літак в Естонії (фото)
15K
Де голова Тернопільської облради ховав хабар? Слідчі оприлюднили подробиці гучної справи
8061
Продовження скандалу із «Челсі»: Британія пояснила, куди підуть гроші Абрамовича

Новини

«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
Сьогодні, 07:58
Спека та місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 липня
Сьогодні, 05:32
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:01
Пожежа у Підмосков'ї, звернення Зеленського до Байдена: головне за ніч
Вчора, 07:07
Важкі бої тривають на чотирьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:59
Навчання українських льотчиків на F-16 досі не почалися – Кулеба
Вчора, 06:12

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту