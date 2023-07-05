Злитки золота, арсенал зброї і багато ікон: з'явилися кадри обшуків в маєтку Пригожина

Найстатуснішим предметом колекції є іменний пістолет Glock, яким Пригожина нагородив міністр оборони РФ

З'явилися кадри проведених правоохоронними органами обшуків в маєтку та офісі засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Про це повідомляє російське видання «Известия».

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На кадрах помітно, що під час обшуків виявили арсенал зброї, перуки, пачки валюти, а також «особисту кімнату для молитов» та медичний кабінет. Крім того, на кадрах обшуків видно наявність вертолітного майданчика, басейну, сауни, тренажерного залу та злитків золота.

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Пропагандистське видання «Фонтанка SPB Online» пише, що після обшуків Пригожину всі повернули, зокрема зброю. Стверджується, що у вівторок, 4 липня, Пригожин прибув до будівлі Управління ФСБ з Петербурга.

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За кілька годин до цього його туди офіційно запросили, щоб повернути зброю, виявлену в ході обшуків 24 червня та вилученого в його заміській резиденції в елітному котеджному селищі «Північний Версаль». За інформацією журналістів, «кухар Путіна» отримав назад два карабіни «Сайга», нарізний австрійський карабін Steyr Mannlicher, напівавтоматичну гвинтівку «АРка» та ще кілька рушниць та пістолетів.

Найбільшим статусом його колекції є іменний пістолет Glock, яким Пригожина нагородив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Обшуки також проводились 24 червня. В офісі Пригожина в Санкт-Петербурзі виявили коробки з великою сумою готівки.

4 липня знайдені 10 млрд рублів і техніку повернули в офіс і «Вагнер Центр».

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Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов припустив, що ватажок ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин у Білорусі буватиме, але не використовуватиме цю країну для постійного базування «вагнерівців».

Нагадаємо, на території Білорусі активно зводяться польові табори, де будуть жити найманці ПВК «Вагнер».

До слова, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

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У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.