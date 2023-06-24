Заколот у Росії. Чому ці собачі бої важливі?

Це впевнений крок до чергової російської «смути»

Рано робити висновки, але тепер вся росія, як мінімум, вимушена буде дізнатися про останні пригожинські одкровення – і про «відсутність причин» воювати з Україною, і про великі втрати російської армії, і про нездарність «другої армії міра». Якби то не закінчилось, але гражданє росії вимушені будуть потроху здогадуватися, що росія ні з яких колін не вставала, і що причин пишатися країною і «спецоперацією» немає взагалі.

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Це впевнений крок до чергової російської «смути». А часи російської смути історично завжди були натхненними і веселими. Бо чим більше «смута» на росії, тим яскравіше потім буде доба європейського відродження.

Якщо раніше терорист і засновник «Вагнера» Пригожин крив матом винятково генералітет російського міністерства оборони, то цього разу він вдарив по риториці самого Путіна – заявив, що причин для війни з Україною взагалі не було. Бо Україна «не обстрілювала» Донбас вісім років. А лише перестрілювалася з російськими військами, які, виявляється, там таки були.

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Правда, при цьому Пригожин каже, що Путіна обдурили його генерали.

Чому всі ці собачі бої на росії важливі?

Тому що вони вказують на явний і неконтрольований розкол правлячих еліт росії, який вже вийшов назовні. Це нова якість путінської росії. Раніше вважалося, що режим Путіна затиснутий з усіх боків і сильний як ніколи.

Звісно, лишається версія, що заяви Пригожина були інспіровані кремлем і мають на меті зняти відповідальність за провали у війні з Путіна й звалити все на генералів, – мовляв, цар хороший, а бояри погані. Але навіть у цьому разі винних в росії вже шукають не десь за океаном, а всередині росії, серед своїх.

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А це – предтеча неминучого краху режиму.