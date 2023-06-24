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Сергій Таран Політолог

Заколот у Росії. Чому ці собачі бої важливі?

glavcom.ua
Пригожин каже, що Путіна обдурили його генерали
фото з відкритих джерел

Це впевнений крок до чергової російської «смути»

Рано робити висновки, але тепер вся росія, як мінімум, вимушена буде дізнатися про останні пригожинські одкровення – і про «відсутність причин» воювати з Україною, і про великі втрати російської армії, і про нездарність «другої армії міра». Якби то не закінчилось, але гражданє росії вимушені будуть потроху здогадуватися, що росія ні з яких колін не вставала, і що причин пишатися країною і «спецоперацією» немає взагалі.

Це впевнений крок до чергової російської «смути». А часи російської смути історично завжди були натхненними і веселими. Бо чим більше «смута» на росії, тим яскравіше потім буде доба європейського відродження.

Якщо раніше терорист і засновник «Вагнера» Пригожин крив матом винятково генералітет російського міністерства оборони, то цього разу він вдарив по риториці самого Путіна – заявив, що причин для війни з Україною взагалі не було. Бо Україна «не обстрілювала» Донбас вісім років. А лише перестрілювалася з російськими військами, які, виявляється, там таки були.

Правда, при цьому Пригожин каже, що Путіна обдурили його генерали.

Чому всі ці собачі бої на росії важливі?

Тому що вони вказують на явний і неконтрольований розкол правлячих еліт росії, який вже вийшов назовні. Це нова якість путінської росії. Раніше вважалося, що режим Путіна затиснутий з усіх боків і сильний як ніколи.

Звісно, лишається версія, що заяви Пригожина були інспіровані кремлем і мають на меті зняти відповідальність за провали у війні з Путіна й звалити все на генералів, – мовляв, цар хороший, а бояри погані. Але навіть у цьому разі винних в росії вже шукають не десь за океаном, а всередині росії, серед своїх.

А це – предтеча неминучого краху режиму.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія путін держпереворот Євген Пригожин

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Сергій Таран

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