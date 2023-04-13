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Володимир Фесенко Глава Центру політичного аналізу «Пента»

Витік секретної інформації. Як це вплине на відносини України і США

glavcom.ua
«Дірки, з яких «тече» необхідно терміново знайти і закрити»
фото з відкритих джерел

Чи вплинуть ці витоки на плани контрнаступу Збройних Сил України?

Вже тиждень активно обговорюється тема витоків секретних документів з Пентагону. І як це часто буває, деякі журналісти і коментатори оцінюють ситуацію дуже емоційно, майже як «катастрофу». Зокрема це стосується теми українського контрнаступу, а також взаємин між США і Україною. Чи так воно насправді?

Ось відповіді на запитання, які найбільш часто задають у зв’язку з темою «витоків» з Пентагону.

Це правдива інформація, чи фейк?

Судячи з реакції офіційних осіб США, зокрема і керівництва Пентагону, проблема є реальною. Але деякі документи, особливо по Україні, зокрема по втратах російської і української сторони, спотворювались (фальсифікувалися) на російських телеграм-каналах. Також деякі документи використовуються російськими спецслужбами для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій проти України і США. 

Чи вплинуть ці витоки на плани контрнаступу Збройних Сил України? Прямо і суттєво – ні, опосередковано і частково - так. Насправді, ніякої дуже секретної інформації про контрнаступ не з’явилось. Найбільш серйозна інформація в цьому контексті стосувалась кількісних даних про навчання українських військових за кордоном і постачання західної зброї, по суті – про резерви, які Україна може застосувати для контрнаступу. Але значна частка такої інформації вже з’являлася у відкритому доступі, особливо по танках і бронетехніці.  Однак про дату наступу та ймовірні напрями ударів жодної інформації не має. До речі, зазначу, що про це набагато більше говорять (в форматі припущень) в ЗМІ, на жаль і деякі офіційні особи. Шкоди саме від цього набагато більше (перш за все з точки зору формування надмірних і затягнувшихся очікувань), ніж від витоків з Пентагону. Чи будуть якось міняти плани контрнаступу Збройних Сил України? Про всяк випадок, певні корективи в ці плани можуть зробити. Ніхто ж точно не знає, що саме і в яких обсягах «витекло». Проте, припускаю, що плани контрнаступу і без цього вже неодноразово змінювали, в силу різних об’єктивних і суб’єктивних обставин.

Чи вплинуть ці витоки на взаємини між США і Україною, зокрема на рівень підтримки України з боку США? Загальна відповідь – ні. По-перше тому, що «потекло» не у нас, а в США. По-друге, тому що це не в інтересах, ні України, ні США. Ми не можемо відмовитись від американської допомоги, яка є критично важливою для нас. І не в інтересах США припиняти таку допомогу. Проблема ж не в самому факті такої допомоги, або в якихось неприйнятних її формах, а у витоках інформації. Це внутрішня проблема США, яку треба буде вирішити. Але у зв’язку з цим перевірки і перестороги з обох боків напевно зростуть. Ось це і буде головний наслідок проблеми, яка виникла.

Дехто драматизує факт «прослуховування» американцями українського президента. Але будь яка людина, яка є компетентною в питаннях міжнародної політики, чудово розуміє, що американці (також як росіяни і китайці) намагаються слухати всіх впливових державних діячів – і потенційних противників, і союзників, і тих, хто маневрує між різними таборами. Тим більше, це роблять в умовах війни. 10 років тому був скандал навколо інформації про те, що американські спецслужби прослуховували мобільний телефон канцлера ФРН А.Меркель. І що? Галасу було багато. Для обох сторін виникли певні, але не дуже значні іміджеві негативи. Проте на взаємини обох країн це суттєво не вплинуло. Думаю, що і нинішні «витоки» не вплинуть кардинально на партнерські взаємини США не тільки з Україною а і з іншими дружніми країнами - від розвідувальної коаліції «П'яти очей» до Південної Кореї. Хоча «осад», безумовно, залишиться і перестороги зростуть.

Підсумуємо. На даний момент ситуація з витоками секретних документів з Пентагону є проблемною (в першу чергу для США), але не критичною (особливо для нас). Проте дірки, з яких «тече» необхідно терміново знайти і закрити.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США Україна розвідка

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