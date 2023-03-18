Норвежці допоможуть Міноборони України створити нове відомство із закупівель

Українці вчитимуться робити закупівлі за стандартами НАТО

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України і Норвезьке оборонне матеріально-технічне агентство (NDMA) підписали угоду про наміри, що описує підтримку, яку Агенція оборонних закупівель МОУ отримає від NDMA для створення організації закупівель оборонних матеріалів. Угода розрахована на три роки. Про це інформує пресслужба Міноборони.

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«Ця угода про наміри – початок тривалої та плідної співпраці між нашими агентствами. Я вражений тим, що Україна спроможна поставити пріоритет у створення нового відомства в такий важкий воєнний час. Я думаю, що це багато говорить про відданість і професіоналізм, які ви демонструєте, захищаючи свою країну», — цитує сайт NDMA свого директора Гро Джере під час підписання угоди в Осло.

Підписання відбулося в рамках візиту Агенції оборонних закупівель МОУ до Норвегії. При цьому влітку минулого року українська сторона відвідала Норвегію саме задля отримання досвіду у створенні організації оборонних закупівель в Україні. А у грудні Українська агенція звернулася до Норвезького агентства за підтримкою для розвитку свого агентства відповідно до західних стандартів і методів роботи.

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Таким чином співпраця також міститиме інформацію про стандарти НАТО та те, як інші країни НАТО здійснюють свої закупівлі.

«Я пишаюся тим, що українська Агенція оборонних закупівель приїхала сюди, щоб повчитися у нас. У той же час делегація дала нам уроки, які ми візьмемо з собою в нашу роботу по розробці», – додала Гро Джере.

«Для нас незмінною є тема створення доброчесності та транспарентності в процедурах закупівель і не тільки. Будь-які ризики корупції мають бути нівельовані, а сектор повинен бути реформований. Довіра партнерів і спільні реформи – найкращий доказ тому, що ми рухаємось у правильному напрямку», – прокоментував подію Міністр оборони України Олексій Резніков.

Нагадаємо, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

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Також нове розслідування «Схем» показало, що завищені ціни на продукти були ще у семи контрактах Міноборони.