Ідейний ворог України страшніший за сто солдат. Одеський суд виніс сенсаційне рішення

У суді обвинувачений не покаявся. Навпаки – шкодував, що його зарано викрили українські спецслужби

Малиновський районний суд Одеси призначив довічне позбавлення волі з конфіскацією майна для колишнього міліціянта Антона Мисика, обвинуваченого у державній зраді в умовах воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

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У суді було доведено, що з початку повномасштабної війни Росії проти України, мешканець Одеси за власної ініціативи вийшов на представників Генштабу Збройних сил РФ. За вказівками ворога чоловік виконував підривну діяльність проти України:

у квітні-травні 2022 року через Telegram передав інформацію про місця дислокації військових на території Одеси та Одеської області;

у травні-липні 2022 року обвинувачений зібрав відомості про роботу морських портів Одеси та Чорноморську Одеської області;

у вересні-жовтні 2022 року за допомогою закуплених GSM-камер фіксував рух військової техніки залізничним сполученням по території Одеської області.

Протиправну діяльність агента викрили співробітники СБУ наприкінці жовтня 2022 року. Під час обшуків було виявлено кілька тротилових шашок.

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У суді обвинувачений повністю визнав вину. На запитання свого захисника, чи розкаюється у вчиненому злочині, клієнт відповів, що ні. І додав: «Протидіяти українській квазідержаві борг кожного дорослого чоловіка в цих обставинах».

Суд з’ясував, що обвинувачений не вважає Україну повноцінною державою, називає «квазідержавою». Такої думки ексміліціянт дотримується з подій Революції гідності, що відбулися взимку 2013-2014 роках. Тоді ж він і перейшов на бік «так званого ворога», якого він особисто вважає «другом» (йдеться про Росію – «Главком») і виступав за приєднання «руських земель Малоросійських, Новоросійських, Галіцийських до Великоросійських».

Також під час допиту обвинувачений заявив: зливав інформацію росіянам винятково з ідеологічних мотивів, за це не отримував гроші. І наголосив, що «спеціальна військова операція» (так путінська Росія називає повномасштабне вторгнення в Україну – «Главком») закінчиться дуже швидко, досягнувши відповідних цілей і не розтягнеться на тривалий час.

Під час останнього слово обвинувачений висловив жаль з приводу того, що його дуже рано викрили у вчиненні підривної діяльності проти України. Він хотів працювати на РФ, оскільки вважає «силами зла» західні країни які допомагають Україні проти боротьби із «силами добра» які представляє Росія.

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Одеський суд проаналізував докази і дійшов висновків: колишній міліціянт свідомо перейшов на бік ворога. Також Феміда зауважила, що мотивом злочину є власні політичні погляди, пов’язані із ворожістю та ненавистю до державної влади України. Метою злочину є сприяння ворогу нанести якомога більшої шкоди державній та економічній безпеці України, її суверенітетові, територіальної цілісності та недоторканості.

«Обвинувачений є класичним прикладом засобу у реалізації військово-політичного керівництва Російської Федерації загарбницької і руйнівної концепції щодо незалежної держави Україна… Пройнявшись ідеями «спасіння» України за допомогою російських військ та військової інтервенції, став сліпим засобом спецслужб російської федерації у руйнації і знищення самостійної державності України. Його світогляд та розуміння історичних подій дуже схожі на три основні гасла Партії у романі Джорджа Орвелла «1984»: «Війна – це мир; Свобода – це рабство; Незнання – це сила», – сказано у вироку.

У вироку суд назвав обвинуваченого «ідейним ворогом України», який здатен вміло мислити та реалізовувати на користь РФ набуті вміння під час роботи в міліції (протягом 1999-2011 років Антон Мисик працював оперативним черговим Приморського райвідділу внутрішніх справ – «Главком»).

«Той факт, що він є громадянином України, народився, виріс та виховувався в незалежній Україні і перейнявся ідеологією ворога, показує неможливість його перевиховання з любов’ю до України. Навпаки, знаючи ментальність українців, їх світогляд та душевні характеристики, обвинувачений здатний використовувати такі знання на завдання непоправної шкоди інтересам держави Україна. Обвинувачений може бути ціннішим за сто звичайних військових солдат на полі бою. Відповідно загроза, яку втілює собою для України та існування української нації, має найвищий рівень небезпеки», – наголосив суд.

дані з судового реєстру

Суд не погодився із запропонованим прокурором і стороною захисту покаранням у вигляді 15 років тюрми. З цього приводу Феміда процитувала вислів Шекспіра у «Гамлеті»: «….Адже він невразливий, як пара, і наші удари марні, гірше за зле глузування».

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Окремо суд конфіскував у дохід держави купу особистих мобільних телефонів, карти пам’яті, акумуляторні батареї, банківські картки, пристрій, схожий на револьвер, дозволи на зброю, які вилучено під час обшуків у квартирі обвинуваченого.

До набрання вироку законної сили засуджений Антон Мисик залишатиметься під вартою в Одеському слідчому ізоляторі.

Як відомо, в Україні триває 457-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Нагадаємо, що довічне ув'язнення отримав коригувальник ракетних ударів по Львову. Львів'янин Владислав Козєєв щонайменше 25 разів передав заборонені дані росіянам. Зокрема, 17 травня минулого року Козєєв надіслав зображення з застосунку Google Maps з обведеними на ньому червоним маркером сервісом «Автошанс», лісистою місцевістю, заводом та залізничним мостом. Раніше 18 квітня росіяни обстріляли цю станцію техобслуговування автомобілів, у результаті чого семеро людей загинуло і ще 11 були поранені.