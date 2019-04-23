Питання до Зеленського стосовно інформаційної війни

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

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Володимир Зеленський фото з відкритих джерел

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Итак, Зеленский заявил, что готовит «информационную войну», чтобы прекратить огонь на Донбассе. «Это наш план... Мы будем делать очень мощную информационную войну, чтобы закончить огонь на Донбассе», - сказал он.

У нас со старта несколько вопросов.

1. Информационная война сама по себе – это уж никак не самодостаточное явление. Это – составляющая каких-то комплексных действий. Не совсем понятно, как можно через СМИ заставить оккупационные войска убраться со своей территории. Тем более, что на оккупированной территории именно они и контролируют ВСЁ информпространство. Каким образом донести свои месседжи до «целевой аудитории»? Это вопрос, на который хотелось бы услышать ответ.

2. Какими эти месседжи должны быть, чтобы заставить российского десантника пустить слезу и убраться из Донбасса в родной Псков, по пути плюнув в рожу отцу-командиру? Кто-то, хоть раз сталкивавшийся с аббревиатурой ИПСО (PSYOP) может подсказать что-то похожее на реальный алгоритм? Мы себе этого, увы, не представляем.

3. Если надеяться на позицию исключительно местного населения, которое с вероятностью, теоретически отличающейся от нуля (в данном случае речь идет даже не о научной фантастике) может под воздействием неких месседжей сбросить гнет оккупантов и мигом возжелает вернуться под контроль Украины. Шестой год это население пребывает под воздействием пропаганды Кремля. Это учитывается в грядущей «мощной информационной войне»? Есть хоть намек на расчеты ресурсов и времени, которые необходимы для дезомбирования? Хочется верить, что есть, но пока не видим конкретики.

4. Говоря о грядущей информвойне, Зеленский уточнил, что существуют планы привлечь к этому только украинских журналистов: «Наших, украинских журналистов. Украинских». В связи с чем сразу 2 вопроса. Первый: теоретически и всякие «страны.юа» являются «украинскими» СМИ. Они считаются бойцами грядущей информвойны? Можно легко представить формат их «мощной борьбы» против российской оккупации. Второй вопрос: в демократической стране (а Украина таковой себя называет) журналисты не занимаются вопросами информационного противостояния, их задача – объективное и незаангажированное освещение событий. И это нормально, иначе начинается «это цензура» и «а где же свобода слова?». Как будем превращать их в инструменты ИПСО, чтобы западные партнеры не испугались?

P.S. И от себя отвечу по поводу моей личной позиции как нардепа по информвойне. Я изначально был против формирования Минстець - гугл в помощь. Спустя 5 лет я не изменил своего мнения. У нас есть инструменты противостояния против информационной агрессии - в наших силовых структурах. Дайте им зелёный свет и координацию действий.

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