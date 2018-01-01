Хода звіздарів і концерт: програма святкування Різдва у Києві

Тематичні святкування з нагоди святкування Різдва передбачені в усіх районах столиці

У столиці 7 січня на Софійській площі відбудеться святкування Різдва Христового, в рамках якого на киян і гостей міста очікують Хода звіздарів і Різдвяний концерт. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації. «Також для дітей і дорослих підготували низку розваг і заходів. Наприклад, до 15 січня на площі Лесі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хода звіздарів

Тематичні святкування з нагоди святкування Різдва передбачені в усіх районах столиці

У столиці 7 січня на Софійській площі відбудеться святкування Різдва Христового, в рамках якого на киян і гостей міста очікують Хода звіздарів і Різдвяний концерт.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

«Також для дітей і дорослих підготували низку розваг і заходів. Наприклад, до 15 січня на площі Лесі Українки відбудеться низка заходів у рамках культурно-мистецького проекту «Містечко Санти»«, – зазначається у повідомленні.

Окрім того, тематичні святкування з нагоди святкування Різдва передбачені в усіх районах столиці.

Зокрема, у Голосіївському районі протягом січня триватиме проект «Новий рік у Голосієво» в парку культури та відпочинку ім. Рильського. Передбачено тематичне ілюмінаційне оформлення парку та фонтану, святковий ярмарок, розваги та зимові активності.

У Дарницькому районі до 9 січня передбачена інтерактивна дитяча казка «Зимові розваги» у дитячо-юнацькому центрі (вул. Заслонова, 14). 12 січня з 16:00 до 17:00 – конкурс колядок і щедрівок «Новорічно-різдвяний калейдоскоп» у Центрі інтегративного професійного навчання дітей та молоді (Харківське шосе, 121/3). 15 січня о 17:00 на базі Дитячої школи мистецтв № 9 (вул. Харченка, 47) відбудеться фольклорне свято «Ой, прийшла коляда!» за участю школярів. Також протягом січня в усіх бібліотеках району триватимуть різноманітні святкові заходи.

У Деснянському районі до 12 січня із 12:00 до 18:00 діятиме виставка авторських ляльок «Перетин світів» (вул. Т. Драйзера, 6) і виставка учнівських робіт художнього відділення школи мистецтв ім. М. Леонтовича (вул. Закревського, 43-А). Із 7 до 19 січня в усіх храмах району відбудуться святкові богослужіння з нагоди свят Різдва Христова, а також Водохреща, яке відбудеться 19 січня на березі р. Десенка.

У Дніпровському районі до 19 січня триватиме арт-виставка декоративно-прикладного мистецтва «Різдвяні обереги» у Центрі дитячої та юнацької творчості (вул. Сєрова, 19). Також новорічно-різдвяні заходи будуть організовані у бібліотеках району.

В Оболонському районі протягом січня передбачено святкові програми для дітей пільгових категорій у ТРЦ «Drеаm Town».

У Подільському районі 5 січня стартує виставка різдвяних віночків «Чарівництво власноруч» (вул. Кирилівська, 115/3). 9 січня об 11:00 – розважальна програма «Святкова фантазія. Різдвяні візерунки» (вул. Кирилівська, 115/3) та фольклорні посиденьки «Колядують зорі на Різдво Христове» (вул. Світлицького, 24-А). До 9 січня на Контрактовій площі триватиме «Казкова зима на Подолі» – святковий тематичний ярмарок, парк казкових скульптур і атракціонів, а до 18 лютого – новорічно-різдвяний ярмарок і льодова ковзанка.

У Шевченківському районі до 10 січня транслюватимуть 3D-шоу «Лускунчик у Крижаному королівстві» на головному фасаді Національної опери України (вул. Володимирська, 50). Також киян і гостей міст запрошують протягом січня відвідати парк ім. Т. Шевченка, прикрашений сучасною світловою ілюмінацією та інсталяціями.