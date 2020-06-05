Україна виглядає погано, коли шукає державну зраду в плівках Байдена, - Гербст



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Скандал з плівками Байдена вигідний Кремлю та окремим українським політикам, переконаний Джон Гербст Скріншот з відеозапису

Експосол США в Україні Джон Гербст: небезпека у тому, що плівки створені для підриву відносин між Україною та США

Україна виглядає смішною, коли починає розмови про державну зраду п'ятого президента України Петра Порошенка.

Про це в ексклюзивному коментарі «Прямому» заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст.

«Мені здається, що Україна виглядає недолуго, коли починає розмови про державну зраду президента Порошенка. Це просто несправедливо та смішно, очевидно, що ці плівки були порізані, щоб створити більший резонанс. Небезпека у тому, що вони створені для підриву відносин між Україною та США. Це спроба зробити США сумнівною країною для України і навпаки Україну суперечливою для американців. Ми знаємо, що це вигідно Кремлю та окремим українським політикам, які вважають, що сфера інтересів України знаходиться в Москві, а не в Європі, а також це вигідно українським корупціонерам, які розуміють, що США просувають реформи в країні. І, на жаль, всі ці інтереси активно лобіюють медіа, тому що цим людям належать великі телевізійні ресурси в Україні», - заявив Гербст.

Нагадаємо, третій посол США в Україні Стівен Пайфер заявив, що президент України Володимир Зеленський має не переслідувати лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка, а повинен дізнатись, звідки у народного депутата Андрія Деркача з’явились записи розмов на президентському рівні.

Раніше сім колишніх послів США в Україні заявили про спробу втягнути українську державу в американські внутрішні справи.

Адвокати Головань і Новіков заявили, що президент Зеленський публічно пообіцяв «пригоди» Порошенку, і ДБР це відпрацьовує.

Зазначимо, що Держбюро розслідувань відкрило справу через запис розмови Порошенка та Байдена. До слова, український дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США у 2015-2019 роках Валерій Чалий вважає, що «плівки Деркача» вернуться бумерангом тим, хто розраховує використати їх проти Порошенка.