Завод «Радикал» – ртутний Чорнобиль у Києві

Це сором і злочин – мати у Києві якийсь ртутний Чорнобиль, забирати здоров’я в людей і поводити себе так, ніби проблеми не існує

Проблема з заводом «Радикал» – тема, яку терміново треба вирішувати

Два роки тому, на лівому березі Києва сталась одна історія. Поліція зупинила чоловіка з дивною поведінкою, в руках у нього була банка зі сріблом.

Коли поліцейські почали розбиратись, що це за банка, виявилось, що в ній – ртуть! Шоковані поліцейські намагалися дізнатися, де чоловік її взяв, і він показав на якийсь розвалений завод поряд з метро Лісова.

Виявилось, що цю ртуть чоловік назбирав на заводі «Радикал».

Історія залишилася б просто історією, якщо б я не проаналізував перевірки Держекоінспекції за минулий рік. І раптом не натрапив на перевірку, яка ввела мене в ступор.

15 липня 2021 року Екоінспекція зафіксувала перевищення ртуті у повітрі у 145 разів вище за норму, а збитки довкіллю склали 41.000.000.000 грн.

Не знаю, чи правильно ви порахували нулі, але уточню, збитки – це сорок один мільярд! Приблизно така ж сума – це річний бюджет Києва.

Спершу я подумав, що просто щось пропустив і почав гуглити новину, яка не могла пройти повз. Але перші відчуття не підвели – новин немає. А результати перевірки інспекція просто приховала.

Звичайно, ми усі знали про завод «Радикал». Про проблеми з ним.

Цією публікацією я не хочу когось звинувачувати. І тикати пальцем.

Я хочу підняти тему, яку терміново треба вирішувати. Бо це сором і злочин – мати у Києві якийсь ртутний Чорнобиль, забирати здоров’я в людей і поводити себе так, ніби проблеми не існує.

Джерело: блог Єгора Фірсова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.