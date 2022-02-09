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    Столичний автобус шокував аварійним станом (фото)

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    Аварійний автобус курсує біля станції метро &laquo;Харківська&raquo; - Столичний автобус шокував аварійним станом (фото)
    Аварійний автобус курсує біля станції метро «Харківська»
    фото: Київ оперативний

    У автобуса пошкоджена перегородка між секціями

    На одному з маршрутів громадського транспорту у столиці курсує напів розірваний автобус. Відповідні фото з’явилися у спільноті «Київ оперативний» у Facebook.

    На розміщених фото видно, що автобус буквально розвалюється на ходу. Автобус курсує біля станції метро «Харківська». У транспорту пошкоджена перегородка між секціями, яку у народі називають «гармошкою».

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    Столичний автобус шокував аварійним станом (фото)
    Столичний автобус шокував аварійним станом (фото)

    «Кондиціонер в автобусі? Пффф, то для слабаків! Вибір Київпастрансу – максимальне можливе провітрювання. Треба ще підняти вартість проїзду! Терміново! Київ, неподалік станції метро Харківська», – іронізують автори повідомлення.

    Раніше повідомлялося, що у Києві в маршрутки з пасажирами відвалилися двері. Нагадаємо, у Солом'янському районі сталася аварія з маршруткою № 455 – в автобуса відпало колесо. До слова, у Києві пасажирам маршрутки довелося штовхати автобус, аби він завівся.

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    Теги: Київ громадський транспорт аварія КМДА
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    Столичний автобус шокував аварійним станом (фото)