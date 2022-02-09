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    Трагедія на виробництві у Києві: багатотонний верстат розчавив чоловіка (фото, відео)

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    На місці подій працюють поліціянти, а також рятувальники - Трагедія на виробництві у Києві: багатотонний верстат розчавив чоловіка (фото, відео)
    На місці подій працюють поліціянти, а також рятувальники
    фото: Магнолія-ТВ

    Чоловік 45-50 років загинув миттєво

    У Києві на виробництві дев'ятитонний верстат розчавив робітника. Трагедія сталася в промзоні на вулиці Будіндустрії, повідомляє «Магнолія ТВ».

    Відомо, що в одному з павільонів верстат впав на працівника, чоловік віком 45-50 років загинув миттєво від отриманих травм.

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    Трагедія на виробництві у Києві: багатотонний верстат розчавив чоловіка (фото, відео)
    Трагедія на виробництві у Києві: багатотонний верстат розчавив чоловіка (фото, відео)
    Трагедія на виробництві у Києві: багатотонний верстат розчавив чоловіка (фото, відео)

    На місці подій працюють поліціянти, а також рятувальники, які розбирають дах будівлі та за допомогою автокрану підняти верстат, щоб дістати тіло людини.

    «Нещасний випадок стався в одному із павільйонів. На виробництві дев'ятитонний верстат впав на працівника цеху. Чоловік 45-50 років загинув миттєво. На місці працюють правоохоронці, а також рятувальники, які розбирають дах будівлі аби за допомогою автокрану підняти станок та дістати тіло людини», – йдеться у повідомленні.

    Як раніше повідомлялося, на вул. Антоновича, 136 у Голосіївському районі столиці, робітник упав з висотки на автівку. Нагадаємо, в Києві на Поштовій площі будівельник впав з висоти чотирьох метрів.

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    Теги: трагедія Київ смерть рятувальники поліція чоловік
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    Трагедія на виробництві у Києві: багатотонний верстат розчавив чоловіка (фото, відео)