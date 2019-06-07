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    Економіка та фінанси

    Нацбанк призупинив зниження облікової ставки та залишив її на рівні 17,5%

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    Нацбанк призупинив зниження облікової ставки та залишив її на рівні 17,5%

    Основною причиною рішення щодо розміру облікової ставки стало зростання інфляційних ризиків в Україні

    Національний банк України не став знижувати розмір облікової ставки, залишивши її на рівні 17,5%.

    Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

    Таким чином, розпочатий у квітні 2019 року процес зниження облікової ставки вирішили призупинити.

    Основною причиною рішення щодо розміру облікової ставки стало зростання інфляційних ризиків в Україні, які посилилися після виборів.

    «Два останні місяці поспіль споживча інфляція перевищувала прогноз Національного банку. У квітні вона становила 8,8% у річному вимірі і у травні, за оцінками НБУ, продовжила прискорюватися», — йдеться у повідомленні НБУ.

    Однак там зазначають, що зростання цін зумовили тимчасові чинники, вплив яких у другій половині року зменшиться, що призведе до зменшення інфляції та відповідного зниження облікової ставки.

    Крім цього в НБУ заявили про зростаючі ризики для фінансової стабільності України, пов’язані з подальшою співпрацею з МВФ.

    «Однак на сьогодні обговорення подальшої фінансової підтримки з боку МВФ та, як наслідок, пов'язаного фінансування відкладено до формування нового уряду. Це посилює вразливість економіки України та може зумовити збільшення волатильності на фінансових ринках», — відзначають в Нацбанку.

    Водночас правління Нацбанку, яке ухвалило рішення не зменшувати облікової ставки, припускає що подальше її зниження можливе у майбутньому за умови послаблення інфляційних ризиків.

    Облікова ставка — це один з основних індикаторів економіки. Вона являє собою відсоток, під який НБУ надає кредити банкам та, відповідно, нижче якого комерційні банки не можуть давати кошти клієнтам.

    Облікова ставка — це один з ключових інструментів управління інфляцією. Підвищуючи облікову ставку Нацбанк збільшує вартість кредитів та депозитів, чим стимулює більше коштів заощаджувати. Зниження облікової ставки має зворотний ефект та стимулює людей більше коштів витрачати у конкретний момент, що впливає на зростання цін.

    У квітні Нацбанк знизив розмір облікової ставки з 18% до 17,5% річних.

    У січні, попри негативний ефект, який висока облікова ставка робить на економічне зростання, в НБУ ухвалили рішення не знижувати її та залишили на рівні 18%.

    інфляція МВФ Національний банк банки фінансування
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