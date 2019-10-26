Корупція в Раді. Хто платить, той і замовляє музику

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

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Депутати почали отримувати зарплату в конверті? Який сюрприз

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Выплата зарплат в конверте депутатам является абсолютно предсказуемым результатом отказа от увеличения официальных доходов народных избранников. У Слуги Народа был выбор. По настоящему бороться за чистоту и повысить зарплату депутатам до реального уровня, который сейчас может быть получен только доплатами в конверте. В турборежиме. Или сделать вид, что всем хватает зарплаты, которая меньше, чем получают джуниоры в ИТ. Выбрали второй вариант. Потому что повышать зарплаты непопулярно. Украинскому обществу это бы не понравилось.

И снова мы видим, что вместо того, чтобы расходовать высокий рейтинг на непопулярные, но правильные шаги, власть пытается всеми силами сохранить рейтинг. Рейтинг ради рейтинга. Одна и та же история, что в земельной реформе, что в вопросе депутатских зарплат.

А теперь тупик. Теперь уже поздно. Теперь весь созыв парламента депутаты будут получать зарплаты в конверте. И кто будет им платить, тот и будет их танцевать. Это может быть руководство партии. А может быть конкурирующий олигарх, который готов дать больше. И в этом парламенте не так много людей, которые готовы отказаться. Особенно если мы говорим о случайных людях, снимавших свадьбы до того, как попасть в парламент. Возможно, не все депутаты Слуги Народа берут конверты. Все-таки среди них есть люди с ценностями. Но большей части будет легко пойти на компромисс с собой и объяснить, что это справедливо.

Единственный способ сохранить независимость депутата – это повысить ему зарплаты до рыночного уровня. И признать публично перед всей страной, что зарплата депутат будет выше в десятки раз, чем зарплата учителя. Все прочее – лицемерие. Депутат должен получать 5-10 тысяч долларов. Депутат, который говорит, что ему хватает зарплаты в 1 тысячу долларов – врет. Не хватает. И да, депутаты должны зарабатывать больше, чем учителя. Иначе учителя никогда не будут зарабатывать много. Только один механизм работает. Вы даете высокую зарплату депутату, на эту зарплату депутат работает честно, это приводит к возможности повысит зарплату учителю. По другому это не работает. Лицемерно рассказывать, что пока страна бедная, депутаты готовы терпеть. Потому что никто не терпит. И потому что в частном секторе эти люди могут заработать гораздо больше. И никто не будет годами проедать свои накопления, понимая, что рано или поздно они закончатся и они останутся у разбитого корыта. Это против человеческой природы.

Многие опытные политики утверждают, что депутаты не должны получать высокие зарплаты. Правда, большая часть из этих политиков живет в шикарных домах в Конче-Заспе и будут не в силах объяснить, как они умудряются тратить так много, зарабатывая так мало. И если вы услышите такого (такую), то просто спросите, где они отыскали секрет философского камня. И если они поделятся секретом, который при этом будет совершенно не противоречить криминальному кодексу, то можно вернуться к разговору и сойтись, что пусть депутаты зарабатывают мало. Потому что не всем везет снимать шикарный дом по цене комнаты на троещине. И не все могут часто выигрывать в лотерею.

Когда выбираешь лицемерие – выбираешь и коррупцию. Потому что когда вы платите зарплату депутатам в конверте, вам надо эти конверты чем то наполнять. Т е деньгами. А эти деньги надо откуда то получать. И это возможно только из коррупционной схемы. Или от олигарха. Но олигарх ведь тоже не будет платить просто так, он попросит что-то взамен. И мы снова упираемся в коррупцию. Поэтому выплаты депутатам так опасны не только потому, что депутаты получают деньги от руководства, а потому что означают, что руководство освоилось и начало генерировать теневой поток денег. Часть которого идет на зарплаты депутатам.

И сейчас этот поток уже пошел. Остальное додумайте сами…





Джерело: блог Сергія Фурси

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