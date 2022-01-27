Російська пропаганда – головне джерело теорій змов у світі

Кремль постійно намагається перекласти відповідальність за свої злочина на інших

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Удивительно, но оказалось, что очень много людей верит, что нынешний мировой кризис есть ни что иное, как попытка Запада заставить Украину выполнить Минские соглашения в выгодной для России интерпретации.

И вот поэтому так много публикаций в западной прессе по поводу потенциальной агрессии России в тот момент, когда Россия добрая белая и пушистая и даже не думает ни на кого нападать и даже не думает никогда пугать нападением.

Не удивительно только то, что эти тезисы активно продвигает российская пропаганда, дискредитируя партнерские отношения Украины с Западом

Нет, не спорю, приятно чувствовать себя пупом Земли. Чтобы вот все эти важные дяди и тети целыми днями летали по миру, встречались, вели переговоры и только по одной причине – ради того, чтобы заставить нас любимых выпить на ночь молоко.

Так работают вообще все теории заговора. Человек эгоцентричен. И поэтому охотно верит, что Сорос и Гейтс тайно сговорились, вовлекли в свой заговор все мировые державы, ударили по мировой экономике и все ради того, чтобы Васе сделали укол и подчинить его волю.

Но в мире так не работает. И эта теория рассыпается, если начать ее анализировать, используя критическое мышление и здравый смысл.

Во-первых, не существует фактов, ее подтверждающих. Вот их тупо нет. Более того, американцы постоянно подчеркивают, что Украина выполняет Минск, а Россия нет. США поддерживает именно нашу трактовку минских соглашений.

Во-вторых, никак нет возможности понять, зачем это американцам. Чтобы что? Тут забавно, что российская пропаганда одновременно продвигает две теории:

США хочет заставить Украину прогнуться под Россию

США воюет с Россией, используя Украину

Как бы очень противоречивые утверждения. Ведь если Украину заставить выполнить Минск в трактовке россиян, то Украина станет слабее и будет зависима от России. Зачем это американцам? Но когда противоречивые тезисы мешали адептам теорий заговора…

В-третьих, и американцы и британцы активно поддерживают Украину. Поставляют оружие. Угрожают санкциями. Это таким образом они пытаются нас заставить?

Интересная логика.

И вообще, а не много ли усилий? Это что, весь мир на ушах ради того, чтобы заставить Киев что-то выполнить? Конгресс работает без устали, британские министры строят прогнозы, что делать, если прервутся поставки газа и это ударит по ценам. Все работают на 100%, и этот маховик запущен с целью, принудить к чему-то маленькую Украину? Люди, которые обычно решают мировые проблемы, тратят свое время на такую мелочь? В это можно поверить, только если считаешь, что Украина – центр вселенной. Т.е. в это можно поверить только в Украине. И именно поэтому нам это скармливает российская пропаганда.

Может ли Россия создавать напряжение в том числе для того, чтобы принудить Украину выполнять Минские соглашения в выгодной для Москвы трактовке?

Безусловно. Ведь им нужна вся Украина, а для этого нужно, чтобы Украина была слаба и зависима от воли ставленников Кремля. Но это логичный российский план.

Не западный. Да и то, как часть желания. Потому что и россияне бы не затевали всю эту канитель только ради Минских соглашений.

Правда ли, что Минские соглашения зашли в тупик? Да, правда. И это логичный тупик. Потому что Украина подписывала их не для того, чтобы выполнять. Давайте честно скажем это в слух, мы же не политики и имеем на это право. Их подписали, чтобы остановить эскалацию на Донбассе. Все. И Украина получили максимум.

Агрессивная война остановлена, идет окопное противостояние с гораздо меньшим количеством жертв. Россия плотно привязана к событиям на Донбассе и получила санкции. Да, не смертельные, но вредоносные

Могла ли Украина в той ситуации рассчитывать на большее? Нет, конечно. Может ли мы сейчас подписать с Россией что-то лучшее? Нет, конечно. Будет ли Запад заставлять нас их выполнить? Нет, потому что понимают, что это невозможно. Украинский парламент никогда такое не ратифицирует. Хочет ли Запад дестабилизации в Украине, если страну заставить выполнить эти соглашения? Конечно, нет. В этом нет смысла для Запада. Поэтому в последнее время россияне кричат на всех участников нормандского формата. Потому что все занимают не устраивающую их позицию.

Вот и все. Поэтому абсолютно логично для нас настаивать на своей трактовке Минских соглашений. И переводить ситуацию в затухающий конфликт. Потому что в текущей ситуации мы никак не можем улучшить свои позиции. Ослабить – можем, а улучшить – нет. Поэтому логично «сидеть на берегу реки и ждать, пока Россия развалится». Просто потому, что лучшего выхода у нас нет.

Понимает ли это Россия? Конечно, понимает. Поэтому и истерит периодически. Может ли истерика России заставить Запад давить на Украину? В этом нет логики

Зачем США подыгрывать россиянам в их стремлении уничтожить Украину. И Россия шантажирует Запад не войной с Западом, а войной с Украиной. И в такой конфигурации Запад давит не на Украину, давить на которую смысла нет, а на Россию, угрожая перспективами болезненных санкций. Война России против Украины или исполнение Украиной Минских соглашений в трактовке России – это будет иметь долгосрочно одинаковый эффект на Украину. Нельзя шантажировать кого-то тем, что вы будете бить ему лицо если он откажется сам удариться головой об стену. Это масло масляное.

Что помогает Украине сдержать давление России? Поддержка Запада. И логично, что тут же действия российских пропагандистов направлены на ослабление поддержки. Вот и слышим мы про то, что нас к чему-то там склоняют. Все логично. Классическое «на воре и шапка горит». Единственный, кто хочет нас к чему то склонить, – Россия. Но это не новость.

США и Британия, наши другие западные союзники, делают публичными любые версии российского нападения, лишая России возможности использовать такие поводы, для вторжения и привлекая внимание к тому, что Россия – агрессор. Если вы назвали российский сценарий, то реализовать его уже в разы сложнее.

Вот россияне и бесятся. И запускают сказки российской пропаганды о том, что США придумали весь кризис, чтобы только заставить Украину выполнить Минские соглашения в выгодном для России формате. Наверное, забывая сказать о том, что вряд ли США придумали сто тысяч войск на границе, ультиматум Кремля. Как и вряд ли США выдумали анексию Крыма и оккупацию Донбасса.

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Джерело: блог Сергія Фурси

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