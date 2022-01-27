Канада вдвічі розширить військову місію в Україні

Канадські військові інструктори продовжуватимуть перебувати в Україні в межах Unifier до 2025 року

Близько 60 канадських військовослужбовців вирушать до України найближчими днями

Канада розширить спільну військову місію UNIFIER України. Кількість інструкторів збільшать вдвічі – до 400 військових. Про це повідомив прем'єр-міністр Джастін Трюдо, передає Reuters.

Канадські військові інструктори продовжуватимуть перебувати в Україні в межах Unifier до 2025 року.

Близько 60 канадських військовослужбовців вирушать до України найближчими днями.

Він додав, що Канада також передасть Україні «нелетальне обладнання, поділиться розвідувальними даними та допоможе протистояти кібератакам».

Також Канада має направити близько $340 млн допомоги.

Місія UNIFIER – це спільна канадсько-українська військова місія, яка має на меті збільшити обороноздатність Збройних сил України через обмін досвідом та спільні військові навчання.

Як відомо, у рамках операції Unifier в Канаді перебуває близько 200 канадських військових. Вони знаходяться на різних локаціях у центральній та західній Україні, а штаб-квартира й більшість особового складу перебувають у Яворові.

До слова, ЗМІ повідомили, що Канада наказала членам родин дипломатів покинути Україну. Згодом цю інформацію підтвердило МЗС Канади.