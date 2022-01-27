ОБСЄ зафіксувала вантажівки хімзахисту в окупованій Макіївці

Російська окупаційна адміністрація втратила контроль над хімічними препаратами, які завозяться на тимчасово окуповані території України

Команда СММ бачила автоколону з трьох вантажівок (типу «Урал»), на бортах яких білими літерами були написи «хімічний захист» російською мовою

СММ ОБСЄ зафіксувала в тимчасово окупованій Макіївці автоколону з трьох вантажівок (типу «Урал»), на бортах яких були написи «хімічний захист», та дві інші вантажівки, завантажені, ймовірно, боєприпасами. Про це повідомляється у щоденному звіті № 18/2022, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 26 січня.

«У двох місцях у східній частині н.п. Макіївка (непідконтрольний урядові, 12 км на північний схід від Донецька) команда СММ бачила автоколону з трьох вантажівок (типу «Урал»), на бортах яких білими літерами були написи «хімічний захист» російською мовою, а також 2 вантажівки (типу «Камаз» і «Урал»), завантажені зеленими дерев’яними предметами (за оцінкою, ящиками для боєприпасів)», – йдеться у звіті.

Як відомо, раніше Головне управління розвідки МО України повідомляло, що російська окупаційна адміністрація втратила контроль над хімічними препаратами, які завозяться на тимчасово окуповані території України. Хімічне забруднення може призвести до екологічної катастрофи на сході нашої держави.

Раніше в ОРДО визнали інформацію української розвідки щодо витоку аміаку на території хімічного концерну «Стирол» на території непідконтрольної Україні Горлівки.

Хімічне забруднення може призвести до екологічної катастрофи на сході нашої держави.

Нагадаємо, на окуповану Горлівку Донецької області доставлено ємності, із яких через порушення герметичності відбувається витік у повітря хімікатів.

«Російська окупаційна адміністрація втратила контроль над хімічними препаратами, які завозяться на тимчасово окуповані території України. Хімічне забруднення може призвести до екологічної катастрофи на сході нашої держави. За інформацією воєнної розвідки України, 14 січня в окуповану російськими військами Горлівку на ПАТ «Концерн Стирол» доставлено ємності з аміаком, з яких через порушення герметичності здійснюється витік у повітря отруйних речовин», – заявили у розвідці.



