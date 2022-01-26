НАТО vs Росія, Рада йде на карантин, а школи – на дистанційку: 26 січня за хвилину

Президент США сьогодні допустив запровадження санкцій проти Володимира Путіна

«Главком» зібрав найважливіші новини за 26 січня

Курс долара злетів до чотирирічного максимуму

Національний банк України на четвер, 26 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,80 грн/дол. Таким чином гривня ослабла на 13 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 32,48 грн/євро, тобто гривня ослабла на 18 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Варто зазначити, що востаннє курс долара підіймався до позначки 28,8 грн 24 січня 2018 і становив тоді 28,86 грн/дол.

Україна піднялася у рейтингу найсильніших армій світу

Україна посіла 22 місце в оновленому рейтингу армій світу, складеному Global Firepower Index на початку 2022 року. Минулого року ЗСУ перебували на 25 місці, а зараз піднялися на три рядки.

Українська армія стоїть у рейтингу вище за всі сусідні країни, крім Росії. Цього року армія України обігнала у рейтингу польську (24 місце), а також вийшла на шосте місце у Європі. Далі серед сусідніх армій йдуть: Румунія – 38, Білорусь – 52, Угорщина – 56, Словаччина – 60 та Молдова – 105.

НАТО vs Росія

Посол США в Росії Джон Салліван у середу ввечері привіз до російського МЗС письмову відповідь на вимоги Москви про «гарантії безпеки».

За інформацією ЗМІ, американський дипломат доставив у Москву два документа – один від США, а другий від НАТО. Через пів години Салліван покинув будівлю МЗС Росії. Він не дав жодних коментарів.

Згодом держсекретар розкрив зміст відповіді СШАна «гарантії безпеки» Росії. Блінкен заявив, що Вашингтон готовий співпрацювати з Кремлем, якщо Росія припинить деескалацію й агресію щодо України.

«Наша відповідь скоординована з Україною та Європою. Ми врахували їхню думку та побажання у нашій відповіді Москві», – додав Блінкен.

Ввечері генсек НАТО зібрав терміновий брифінг та заявив, що не піде на компроміс із Росією щодо права будь-яких країн, включаючи Україну, на вступ до Альянсу. Столтенберг, окремо, закликав Росію вивести війська з України, Грузії та Молдови.

Він також запевнив, що Північноатлантичний альянс за необхідності за кілька днів розгорне у Чорноморському регіоні передовий загін із 5 тис. осіб на чолі з Францією.

Варто зазначити, що цього ж дня Лавров нахамив Столтенбергу (відео).

Верховна Рада зібралась на тривалий карантин

У зв'язку з великою кількістю хворих на коронавірус Верховна Рада йде на карантин до 15 лютого.

Водночас лідерка партії «Голос» Кіра Рудик припустила, що замість пленарних засідань депутати продовжать працювати в комітетах.

«Зараз дедалі більше депутатів хворіють, епідеміологічна ситуація дуже складна. Тому можливо, що ми тільки відкриємо сесію і підемо працювати в комітетах наступного тижня», – сказала вона журналістам у кулуарах парламенту в середу після повідомлення глав фракцій і керівників парламенту.

Згідно з календарним планом, 1 лютого Верховна Рада має відкрити сьому сесію, і на найближчому тижні народні депутати повинні працювати в пленарному режимі.

Міносвіти рекомендує відправити школи на дистанційне навчання

Міністерство освіти та науки рекомендує запровадити для учнів 5-11 класів дистанційне навчання через спалах коронавірусу. Відомство надіслало засновникам і керівникам закладів освіти рекомендаційні листи.

У міністерстві уточнили, що вищі військові навчальні заклади (заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання), військові навчальні підрозділи, військові коледжі сержантського складу, фахові коледжі зі специфічними умовами навчання організовують освітній процес відповідно до рішень державних органів, у сфері управління яких перебувають.

Детальніше про рекомендації Міносвіти читайте тут.

Байден готовий ввести санкції проти Путіна

Американський президент Джо Байден заявив, що США введуть санкції проти Росії у випадку вторгнення в Україну. Обмеження можуть зачепити особисто президента РФ Володимира Путіна.

Байден відповів «Так» на питання ЗМІ, чи розгляне він можливість введення санкцій персонально щодо самого Путіна, якщо Росія вирішить піти на вторгнення в Україну.

При цьому Джо Байден наголосив, що США не мають наміру розміщувати американські війська, чи війська НАТО, в Україні.

Covid-19 в Україні: медики виявили ще 24 тисяч хворих

За минулу добу в Україні медики виявили 24 321 людину, хвору на коронавірус. Найбільше виявили інфікованих в таких регіонах:

Києві – 1919,

Івано-Франківській області – 1972,

Львівській області – 1886,

Харківській області – 1506.

Вчора з коронавірусом госпіталізували 3073 особи. Від ускладнень хвороби померла 141 людина. Одужали у вівторок 5514 осіб.

МОЗ також вказує, що дві «червоні» області – аутсайдери за рівнем вакцинації в країні.

Найчастіше мовний закон порушують у двох регіонах (інфографіка)

У 2021 році в Україні було зареєстровано 3574 звернення громадян щодо порушення законодавства про державну мову.

Найбільше звернень надійшло з міста Києва (557) та Харківської області (339). Найменше порушень виявлено громадянами у Чернівецькій області – сім, Рівненській – шість, Івано-Франківській – п’ять та Тернопільській – п’ять.

Захід готує потужні санкції: що втратить Росія у разі вторгнення в Україну

Серед варіантів, що обговорюються, у пакеті санкцій, який буде застосований у разі вторгнення РФ до України, є обмеження Москви щодо конвертації валюти, торгівлі із Заходом і доступу до ключових технологій.

Представник Європейського союзу заявив, що варіанти, що обговорюються, включають обмеження можливості Москви конвертувати валюту, торгувати із Заходом і отримувати доступ до ключових технологій.

Проблема полягає в тому, що доки союзники працюють над комплексним набором заходів, кожна країна намагається захистити свою економіку від потенційно значних побічних ефектів.