Середня зарплата в Україні досягла пікових значень. Що буде далі?

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

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У Венесуелі недавно вдвічі підняли мінімальну зарплату. І тепер вона становить цілих 8 доларів. Правда, добре там?

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Для адептов теории «хуже не будет»

В принципе, популярность такого тезиса в Украине очень удивительно. Ведь у нас за последние годы уже не раз бывало «хуже». И уверенность, что сейчас уже точно «хуже не будет» иррациональна до невозможности.

Но теперь о цифрах. Ниже график средней зарплаты в Украине. Динамика. И мы видим, что сейчас средняя зарплата находится возле пиковых значений в истории Украины. Почти исторический максимум. И если динамика сохранится, то в течении полугода мы получим исторический максимум по долларовой зарплате в Украине. Да да, долларовой. А не в гривнах. И одновременно график показывает, как легко может «стать хуже». Собственно, уже два раза ставало. Резко хуже.

В чем особенность текущей ситуации? В естественности роста доходов, если можно так сказать.

Рост доходов до пика в 2007 году был вызван резким приток иностранного капитала на фоне сумасшествия в мире. Дикий рост в мире, рост прежде всего в финансовом секторе, обусловил как резкий рост цен на сырьевые товары (в то время состоянии Ахметова оценивалось в 32 млрд долларов, а не то, что жалкие цифры сейчас) и приток капитала в Украину. Банковские группы заходили, покупали украинские финансовые учреждения, которые «шо дурни» начинали кредитовать все, что движется. Как результат, экономика рванула вверх, рванули одновременно и зарплаты. Как ни крути, это был рост доходов в кредит. Кредит получал в основном частный сектор, но это меняет сути. И еще одна особенность – фиксированный курс. Ведь мы помним, что зарплата измеряется в американской валюте. И когда приток капитала сменился оттоком, а курс рухнул, сказка закончилась. Депрессивную осень 2008 года помнят многие.

Второй пик – 2013 год. Те самые «славные времена Януковича», когда доходы продолжали расти. Хотя экономика перестала делать это еще в 2011 году. Долларовые доходы. Вот это был настоящий рост в кредит. Но кредит уже брал не частный сектор, а государство. Высокий уровень доходов граждан в долларах объяснялся фиксированным курсом валют. Пресловутая «гривна по 8». Для искусственного удержания этого курса Нацбанк потратил 40 млрд долларов резервов. А государство набралось долгов. Высокие пенсии в долг не могли существовать долго. Хоть и правда, для «простых украинцев» это было приятным моментом. Но все это было очень искусственно. Если вы одолжите у соседа тысячу долларов, то у вас выйдет прекрасный месяц. Который вы заходите продлить. Но если сосед видит, что вы пропиваете его деньги, то он больше не одолжит вам. И ваш уровень жизни существенно упадет. И сосед тут уж точно не виноват.

Текущий рост доходов наиболее гармоничен. Он происходит на фоне ограниченного банковского кредитования, свободного курса валют и, главное, при снижении долговой нагрузки государства. За последние 2 года отношение гос долга к ВВП снизилось с 80% до 60% к ВВП. Но даже он прекратится, если будет разрушена макроэкономическая стабильность. Тогда первым рухнет курс, а с ним и любой долларовый эквивалент зарплаты. Что любопытно, так это тот факт, что одним из основным драйвером текущего роста доходов стал безвизовый режим. У украинских работодателей появилась конкуренция с польскими, и они вынуждены были подымать зарплаты. И это, кстати, очень не нравится украинскому крупному бизнесу. Который впервые в своей жизни столкнулся с дефицитом рабочей силы. Ведь, скажем честно, если у вас заводы, ориентированные на экспорт, вам выгодно, чтобы страна оставалась бедной. Когда же уровень благосостояния растет, вы снижаете свой уровень конкурентоспособности. В нормальной ситуации большой бизнес выигрывает от роста капитализации (активы становятся дороже по мере роста благосостояния страны), но если бизнесу начхать на капитализацию и главным является денежный поток, то ситуации будет не нормальной и олигархи могут активно ратовать за то, чтобы в стране все оставалось дешево (тарифы должны быть низкими), лишь бы это не приводило к росту затрат на сотрудников (зарплат).

И да, можно предположить, что текущий рост доходов искажен детенизацией. И просто выходом из тени. Но, во-первых, сам по себе этот процесс тоже позитивный и он может лишь частично искажать картину, но не влияет на тренд. А во-вторых, вряд ли мы можем искренне говорить о том, что в Украине за последние пару лет прошла настоящая детенизация доходов. Увы, не прошла.

А напоследок стоит запомнить, что в Венесуэле недавно вдвое подняли минимальную зарплату. И теперь она составляет целых 8 долларов. Правда, хорошо там? Пример для подражания.

Джерело: блог Сергія Фурси

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