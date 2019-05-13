Кличко призначив підлеглим величезні надбавки «за особливо важливу роботу»



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Рівень надбавок коливається від 70% до 270% посадового окладу

Мер Києва Віталій Кличко призначив директорам департаментів та начальникам управлінь Київської міської держадміністрації надбавки до посадових окладів за виконання особливо важливої роботи, а також за інтенсивність праці. При цьому надбавки за виконання особливо важливої роботи призначені до кінця поточного року, а за інтенсивність праці - тільки за травень. Рівень надбавок коливається від 70% до 270% посадового окладу.

Про це стало відомо з розпоряджень Кличка.

Так, згідно з розпорядженням від 26 квітня 2019 року № 346, директорам департаментів та начальникам управлінь КМДА призначається надбавка до окладу за інтенсивність праці на період з 1 по 31 травня 2019 року.

Зокрема:

директору Департаменту надання адміністративних послуг Наталії Шамрай призначена надбавка в розмірі 200% до посадового окладу;

директору Департаменту соціальної політики Юрію Крикунову - 200%;

директору Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитру Науменку, начальнику Управління екології та природних ресурсів Андрію Мальованому, начальнику Управління (інспекції) самоврядного контролю Станіславу Москалевському, начальнику Управління з питань цивільного захисту Роману Ткачуку, директору Держархіву Києва Олександру Панченку - 150%;

першому заступнику директора Департаменту - начальнику управління контролю за благоустроєм Департаменту міського благоустрою Тарасу Панчію - в розмірі 270%;

всім іншим главам структурних підрозділів КМДА надбавки за інтенсивність праці в травні склали в основному 100% (в діапазоні від 70% до 130%).

Також мер Києва призначив головам структурних підрозділів КМДА надбавки за виконання особливо важливої роботи до кінця 2019 року в розмірі 100% від посадового окладу. Однак директору Департаменту соціальної політики Юрію Крикунову за виконання особливо важливої роботи Кличко розпорядився призначити надбавку в 150%.

Джерело: КиевVласть