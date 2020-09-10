Ще одне нове обличчя. «Укроборонпром» може очолити давній соратник Наталії Вітренко

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Тихонов, який був депутатом від проросійської партії Вітренко, має ті цінності, які ціняться в команді Зеленського

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Новые лица в Укроборонпроме

Последний из Могикан. Айварас. Уходит. Покидает Укроборонпром. Последний из людей, ориентированных на борьбу с коррупцией, на западный вектор, уходит. А кто же придет вместо него?

Некто Тихонов. Служащий нынче в офисе президента. Хороший, наверное, человек. Не зря он два срока был депутатом (от 1998 до 2006) от самой пророссийской партии в Украине, партии Натальи Витренко, прогрессивной социалистической партии. Сразу видно, человек с ценностями. С ценностями, которые очень ценят нынче в офисе президента. И точно новое лицо. Кто его помнит, этого Тихонова. 1998 год был давно. Даже как выглядит Витренко начали забывать.

На самом деле все, как говорил Богдан. Всех людей, разделяющих западные ценности, увольняют. Или они сами уходят, не в силах мириться с таким окружением. А назначают тех, у кого нет ценностей. Посоветовались с товарищами. И назначили. По главному критерию. Русские это назначение точно одобряют. А в офисе президента, судя по всему, важно одобрение русских. Почему то.

Тем более, это в очередной раз разрушает нити, связывающие Украину с Западом. Военное сотрудничество. И если «дело Вагнеровцев» разрушило любое доверие к украинской разведке со стороны наших партнеров, ведь операцию сдали с украинской стороны, на высшем уровне, подставив всех, кто принимал участие в этой операции, то теперь под угрозой и поставки вооружения в Украину и неоценимая помощь, которую всю войну с Россией нам оказывали наши союзники.

Страны G7 уже офигели от перспективы. И даже вышли в твиттере с предупреждением, что реформа Укроборонпрома очень важна, в том числе и для сотрудничества с Западом, и продолжать ее может только человек, который понимает важность прозрачности и качественного управления. И вряд ли они имели ввиду человека, прошедшего школу прогрессивных социалистов Наталии Витренко. Очень сомнительно, что они это имели ввиду.

Хотя, последнее время, мнение цивилизованного мира имеют ввиду в офисе президента. Отбрасывая все ценности и принципы. И если можно предать своих разведчиков, то можно и разрушать реформу Укроборонпрома. Ту реформу, которую, кажется, требовал президент на стадионе. Ну чтобы не воровали там. Член партии Витренко точно воровать не будет. Никогда.

Джерело: блог Сергія Фурси

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