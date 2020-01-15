Українці чекають, що до них хтось прийде і безкоштовно зробить економічне диво

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

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Нещасний українець - пуп Землі

Мовою оригіналу

Украинцы привыкли считать, что мы самые несчастные и обиженные. И одновременно считать, что все события в мире крутятся вокруг нас. Мы считаем, что нам все должны и при этом, что нас все обижают.

Не хотим платить высоких зарплат чиновникам. Потому что, говорят обычные украинцы, это не работа, быть министром, а служение.

Все должны мечтать служить маленькому украинцу. Все ему должны. Вот есть профессионалы и они спят и видят, как бы пойти послужить украинцу. И бесплатно. Это ведь такая честь. Все всю жизнь мечтали. Работали на износ, учились и снова работали. И все чтобы однажды пойти и послужить украинцу.

Бесплатно, конечно. А может еще и доплатит за такую честь. Потому что все нам должны. Мы же украинцы. Как это так, не хотеть бесплатно на нас поработать. И сделать нам чудо. Экономическое. А можно и любое другое.

А вы не хотите работать бесплатно? Вы хотите больше зарплат? Ну тогда определитесь. Это ведь не гоже в бедной стране получать высокую зарплаты, так что определитесь. Вы хотите служить или хотите жить хорошо. И пусть отказываются потом. Ведь большинство рациональных и прагматичных людей, какими собственно и должны быть эффективные менеджеры, все посчитают и откажутся. У нас же очередь стоит. Из честных профессионалов, желающих послужить. Хлебом их не корми. Дай приехать в Украину и послужить благодарному украинскому народу. И ничего, что если хорошо работать и делать реформы, этот же народ тебя и проклянет. Будет верить телеканалам олигархов, называть тебя воровкой, доктором смерть и другими словами из своего богатого лексикона. Это же все ради счастья служить маленьким украинцам. Чтобы потом не жалеть, что упустили свой шанс, а рассказывать внукам о том, как ты изменил эту далекую и прекрасную страну, в которую, к сожалению, ты не можешь приехать, ведь тебя посадят в тюрьму за то, что боролся с коррупцией и олигархами. Представляете, какими глазами будут смотреть внуки на таких дедушек и бабушек. Вот ради такого взгляда все и мечтают бесплатно поработать на украинцев.

Вот сейчас, например, единственное о чем жалеет Месси, что не поиграл в Динамо Киев, а всю жизнь провел в этой скучной Барселоне. Так и остальные в мире. Все хотят поработать в Украине на благо великого украинского народа. А потом уехать и больше не возвращаться.

А почему? Потому что Украина – это центр мира. И пускай экономический карлик, но зато с огромным потенциалом. И весь мир только и думает, что об Украине. Украинцы об этом знают. Вот все украинцы знают, что Боинг МАУ сбили злонамерено, чтобы устроить какую-то пакость именно Украине. Вот подумайте. Иран атакует базы США, весь мир ждет третьей мировой. Все внимание мира приковано к региону. Один неверный шаг и кто знает, как пойдет история. И куда пойдут рынки. О чем в этот момент думают лидеры Ирана? Да конечно же о том, как устроить пакость Украине и украинцам. Строят заговоры. Почему? Да потому что все в мире только и думают о том, как поработить Украину. Мы всем интересны. И злым религиозным фанатикам. И транснациональным корпорациям. А может ради такого дела они вообще в первый раз в жизни решили договорится. Сорос и аятолла Хамени. И все ради Украины.

Так что помни, украинец. Ты прав. Если в мире что-то происходит, то все из-за нас. Не верь в случайности. Не строй иллюзии. Иначе проспишь ход коварной закулисы.

Скажете, зачем? Конечно же, чернозем. Ведь сейчас славные добрые времена Римской Империи, когда сельское хозяйство – основа экономики. И чтобы захватить украинские святые земли у мировой закулисы нет ничего святого. И уж никакого Боинга с людьми не жалко. И не беда, что стоимость всей украинской сельхоз земли сегодня меньше, чем капитализация большой ИТ компании. Кого волнуют эти мелочи. Весь мир мечтает о том, как бы загрузить в вагоны святую украинскую землю и вывести ее подальше. И ради этого готовы на все. И только украинские политики, которые с нами десятки лет, могут защитить нас от этого. Только украинские олигархи, которым некуда поехать, потому что везде арестуют, достойны нашего доверия. И никто из этих людей не просит платить им зарплаты. Вот соль земли нашей. Помни. Потому что мир готов на все, лишь бы обмануть маленького украинца.

А вот украинцы не готовы ни на что. Кроме того, чтобы ждать, когда кто то придет и сделает нам экономическое чудо просто так, бесплатно. Да еще и доплатит. Ведь мы центр мироздания.

Джерело: блог Сергія Фурси

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