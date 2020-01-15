Перепис населення: результати оприлюднять наступного тижня



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Міністр вважає, що «традиційний перепис проводити не потрібно»

Дані електронного перепису населення України мають бути оприлюднені наступного тижня. Про це сказав міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет на брифінгу за підсумками засідання уряду.

«Сподіваюсь, ми… з вами поділимось цього або максимум наступного тижня. Ми встановили фактично кількість наявного населення в Україні. Ми використовували кілька методик, вони дали приблизно однаковий результат, і ми бачимо, що наступного тижня, я сподіваюсь, ми зможем поділитись першими результатами», - сказав Дубілет.

Міністр зазначив, що, на його думку, «традиційний перепис проводити не потрібно».

«Це зайві гроші, зайві видатки з бюджету, які приносять дуже спірний результат. Ми провели тестовий, пілотний перепис у районі Києва. Там ми покажемо результати, вони досить приголомшливі, щодо тієї кількості людей, які просто не відчиняють двері», - повідомив він.

Нагадаємо, спочатку у проекті Державного бюджету України на 2020 рік на проведення запланованого загальнонаціонального перепису населення передбачили понад 3 млрд грн. Після чого Кабмін України узгодив термін для проведення наступного перепису населення України.

Водночас міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що планує провести електронний перепис населення, який дозволить зекономити 2-3 млрд грн. На що відреагував Президент України Володимир Зеленський, подякувавши міністру Кабінету міністрів Дмитра Дубілета щодо плану зекономити на переписі населення.