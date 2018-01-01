Після Криму Росія спробує відібрати у США Аляску?

Не стабільність кордонів визначає дружбу, а по-пацанськи: немає любові, немає і кордонів

Мовою оригіналу Первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, выступая в Ялте на международной конференции «Форум друзей Крыма» предложил отменить советские акты о передаче Крыма Украинской ССР. По мнению депутата, цитата,

Чи спробує Росія відібрати у США Аляску?

Не стабільність кордонів визначає дружбу, а по-пацанськи: немає любові, немає і кордонів

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Первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, выступая в Ялте на международной конференции «Форум друзей Крыма» предложил отменить советские акты о передаче Крыма Украинской ССР. По мнению депутата, цитата, «это позволит положить конец всем притязаниям на полуостров со стороны Украины». То есть. Россия отменяет, и Украина, по всей видимости, об этом акте должна забыть.

Вообще хочу сказать, что Затулин прекрасен – это те самые понедельники из «Бриллиантовой руки», которые «нужно взять и отменить», это как анекдот про слово — «хочу — даю, хочу — обратно беру», это как денежный долг, когда ты берешь деньги и пишешь заявление «прошу выданный мне возвратный долг считать безвозвратным».

Идею Затулина нужно срочно воплощать в жизнь, но не для России – ведь у нее уже «Крымнаш», а для других стран, которые немедленно последуют Затулинской идее и отменят свои международно-территориальные обязательства и выдвинут России всякие требования по поводу обладания ею чужих территорий, — как будет сказано. Будет сначала громкий хайп, как принято говорить современным языком, а потом и баттл, с применением всякого горячего оружия. Старинная российская забава «бомбить Воронеж» тут будет реализована в полную силу.

А еще Затулин сказал великолепную фразу, ее надо запомнить, потрясающая фраза: «если нет дружбы, то территориальный вопрос нужно решать заново». Еще раз — «если нет дружбы» между странами, то территориальный вопрос, то есть, какая земля, где находится граница, «нужно решать заново», — запомните эту фразу, это она, российская политика во всей красе, где все поставлено с ног на голову. Не стабильность границ определяет дружбу, а по-пацански: нет любви, нет и границ. Надеюсь, что после перекраивания границ с Украиной дойдет очередь и до Америки – дружбы с ней не получается, значит. Пора отбирать Аляску.

Джерело: Эхо Москвы

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