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    Думки вголос

    Після Криму Росія спробує відібрати у США Аляску?

    Не стабільність кордонів визначає дружбу, а по-пацанськи: немає любові, немає і кордонів
    Мовою оригіналу Первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, выступая в Ялте на международной конференции «Форум друзей Крыма» предложил отменить советские акты о передаче Крыма Украинской ССР. По мнению депутата, цитата,
    • Матвій Ганапольський

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    • Сьогодні, 16:34
    • Розсилка
    Чи спробує Росія відібрати у США Аляску?
    Чи спробує Росія відібрати у США Аляску?

    Не стабільність кордонів визначає дружбу, а по-пацанськи: немає любові, немає і кордонів

    Мовою оригіналу

    Первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, выступая в Ялте на международной конференции «Форум друзей Крыма» предложил отменить советские акты о передаче Крыма Украинской ССР. По мнению депутата, цитата, «это позволит положить конец всем притязаниям на полуостров со стороны Украины». То есть. Россия отменяет, и  Украина, по всей видимости, об этом акте должна забыть.

    Вообще хочу сказать, что Затулин прекрасен – это те самые понедельники из «Бриллиантовой руки», которые «нужно взять и отменить», это как анекдот про слово — «хочу — даю, хочу  — обратно беру», это как денежный долг, когда ты берешь деньги и пишешь заявление «прошу выданный мне возвратный долг считать безвозвратным».

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    Идею Затулина нужно срочно воплощать в жизнь, но не для России – ведь у нее уже «Крымнаш», а для других стран, которые немедленно последуют Затулинской идее и отменят свои международно-территориальные обязательства и выдвинут России всякие требования по поводу обладания ею  чужих территорий,  — как будет сказано. Будет сначала громкий хайп, как принято говорить современным языком, а потом и баттл, с применением всякого горячего оружия. Старинная российская забава «бомбить Воронеж» тут будет реализована в полную силу.

    А еще Затулин сказал великолепную фразу, ее надо запомнить, потрясающая фраза: «если нет дружбы, то территориальный вопрос нужно решать заново». Еще раз — «если нет дружбы» между странами, то  территориальный вопрос, то есть, какая земля, где находится граница, «нужно решать заново», — запомните эту фразу, это она, российская политика во всей красе, где все поставлено с ног на голову. Не стабильность границ определяет дружбу, а по-пацански: нет любви, нет и границ. Надеюсь, что после перекраивания границ с Украиной дойдет очередь и до Америки – дружбы с ней не получается, значит. Пора отбирать Аляску.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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