Путін має як зіницю ока берегти Навального та його здоров'я

Якщо Навальний загнеться, то це буде чергове вбивство, здійснене Путіним

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Алексей Навальный, как вы знаете, доставлен в больницу со странным приступом аллергии. Я обращаю на это внимание. Я не знаю, к кому я сейчас обращаюсь, но на 50% есть уверенность, — только подчеркну — на 50% — что Навального могут отравить. Просто аллергия, взял и умер. Ну, что делать? – непонятная аллергия.

Ребята из окружения Навального сказали, что у него никакой аллергии не было. Тем не менее, вдруг она сейчас возникла. Вы скажете – ну, 50%. Но если у человека, который находится в СИЗО, странным образом возникает аллергия, — пусть даже его решили пока не травить, — то это обозначает, что там некие условия, — просто условия, — которые приходят к вот такой аллергии непонятного генезиса. Причем, острая аллергия, при которой человека приходится доставлять в больницу.

Я просто обращаю внимание властей не искать на ж*пу приключений. Просто. Мне кажется, что здоровье Навального нужно беречь попуще здоровья Путина. Потому что если Навальный загнется, — даже если его молния поразит, то это будет молния Путина и лично Путин, как и в случае с убийством Немцова – лично Путин будет всегда в этом виноват.

Никто другой — не какой-то генерал ФСБ, не уборщица, которая плохо убрала в СИЗО. Просто это будет очередное убийство, которое совершил российский президент. И будет длиться следствие и потом, когда власть сменится, будут таскать на допросы.

Поэтому, обращаясь ни к кому – потому что я не знаю, к кому обращаться, я вообще в другой стране — я просто хочу напомнить и предупредить – ну, это так, по жизни, это не угроза — просто берегите Навального, мать вашу. А он действительно «мать ваша», потому что, если с ним что-то случится, за «мать» ответите все

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